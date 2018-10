Puştii lui Rădoi, la un pas de calificarea la Euro

Naţionala U21 a României se află la un meci distanţă de o performanţă uluitoare. Băieţii pregătiţi de Mirel Rădoi sunt aproape de a reveni la un turneu final de Campionat European, după două decenii de pauză. Micii "tricolori" urmează să întâlnească, pe 12 octombrie, la Cluj-Napoca, Ţara Galilor. O victorie în acest meci le-ar garanta calificarea înainte de ultima partidă, cu Liechtenstein.

Antrenorul Daniel Isăilă, cel care i-a condus în prima parte a campaniei de calificare, inclusiv în remiza dramatică din Ţara Galilor (0-0), obţinută cu doi jucători mai puţin, este optimist înainte de partida de vineri. "Trebuie să joace cu încredere, pentru că au valoare. Nu va fi uşor, Ţara Galilor e o echipă imprevizibilă, fără obiectiv, dar sunt convins că băieţii vor aborda cum trebuie meciul şi nu vor risca nimic. Am avut o partidă foarte dificilă acolo, au fost şi împrejurări speciale. Au fost şicane ale gazdelor, pornind de la modul cum ne-au primit şi până la terenul de antrenament. Probabil că aceste şicane i-au tensionat pe băieţi şi cred că a fost un rezultat pozitiv, mai ales că am am avut doi eliminaţi şi am rezistat 30 de minute fără să primim gol", a declarat Isăilă.

Daniel Isăilă, care antrenează acum echipa saudită Al-Hazem, spune că meritul principal pentru o eventuală calificare aparţine jucătorilor şi insistă că nu regretă decizia de a renunţa la naţionala de tineret pentru a pregăti o echipă de club. "M-aş bucura foarte tare să se califice. Eu am ales să merg pe alt drum şi nu-mi pare rău. Îmi doream să antrenez în fiecare zi. La naţională nu eşti zilnic în iarbă şi asta m-a măcinat cel mai tare", a explicat Daniel Isăilă.

Neînvinsă până acum, naționala U21 mai are nevoie de patru puncte în aceste ultime două jocuri pentru a fi sigură de locul întâi. Cele 9 câștigătoare de grupe merg direct la EURO, în timp ce 4 din cele 9 ocupante ale locurilor secunde, cele mai bune, vor disputa un play-off.

Super-performanţă cu Portugalia

Naționala de tineret a României a obținut, în urmă cu o lună, o victorie-surpriză în Portugalia, 2-1 în fața unei formații ”lusitane” de două ori mai bine cotate decât a noastră și formată din tineri jucători de la cele trei mari formații din prima ligă portugheză. Cu un antrenor nou și tânăr pe bancă, Mirel Rădoi, 37 de ani, ”tricolorii” mici sperau măcar la un egal pentru a păstra șanse reale măcar pentru barajul de calificare la Euro 2019. Puștii noștri au făcut însă un meci mare în Portugalia și au învins o națională formată din jucători de la Porto, Benfica și Sporting, plus un mare jucător în devenire, care e cotat mai bine decât toți cei 11 jucători pe care i-a titularizat Rădoi.

În 1998, cu Hîldan în echipă

La singura noastră participare la un turneu final, în 1998, turneu găzduit de România, naționala de tineret a terminat pe locul 8. Pe atunci, nu se juca în sistemul grupelor. Ai noștri au jucat direct în "sferturi", fiind învinși de Olanda, 1-2. Apoi, pentru locurile 5-8, ne-a învins Germania, 0-1 după prelungiri, și Rusia, 1-2. Golurile României de la turneu au fost marcate de Cosmin Contra și Eugen Trică. În altă ordine de idei, 8 dintre actualii jucători ai naționalei U21 nu erau născuți în 1998: Andrei Vlad, Radu Boboc, Alex Pașcanu, Florin Borța, Alexandru Mățan, Olimpiu Moruțan, Marco Dulca și Ianis Hagi. Din echipa de atunci, pe lângă Bogdan Lobonţ, Cosmin Contra, Florentin Petre şi Laurențiu Reghecampf din lot mai făcea parte şi regretatul Cătălin Hîldan.

CLASAMENT GRUPA 8

1. România 8 5 3 0 13-4 18p

2. Bosnia 9 6 0 3 22-7 18p

3. Portugalia 8 5 1 2 20-9 16p

4. Țara Galilor 8 3 1 4 8-11 10p

5. Elveția 9 3 1 5 10-15 10p

6. Liechtenstein 8 0 0 8 2-29 0p

Marco Dulca nu va putea evolua în ultimele meciuri ale României U21 în campania de calificare pentru Campionatul European de la anul. Tânărul fotbalist a venit în România pentru a se recupera după fractura suferită la metatarsiene.