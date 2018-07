CM-2018: Au existat aproape 25 de milioane de atacuri cibernetice!

Pe parcursul Cupei Mondiale de fotbal, serviciile speciale ale Rusiei au prevenit aproape 25 de milioane de atacuri cibernetice si a altor actiuni criminale indreptate impotriva infrastructutii informationale a tarii, a declarat presedintele Vladimir Putin.

La o intalnire cu reprezentantii echipelor care s-au ocupat de securitatea Mondialului, liderul de la Kremlin a multumit serviciilor de spionaj, din tara si de peste hotare, care s-au implicat in aceasta dificila misiune, subliniind ca, pentru acest Campionat, au lucrat 55 de servicii speciale si structuri de mentinere a ordinii din 34 de state ale lumii.

In opinia presedintelui Putin, oaspetii Cupei Mondiale s-au simtit in siguranta. "Suporterii care au venti la noi in tara s-au putut deplasa in voie intre orasele care au gazduit meciurile competitiei, au putut urmarile intalnirile atat de pe stadioane, cat si in spatiile speciale amenajate", a spus seful statului rus, apreciind ca masurile de securitate nu au creat disconfort sau probleme majore.

Meciurile CM-2018 s-au desfasurat in 11 orase din Rusia, incepand din 14 iunie si pana in 15 iulie: Sankt-Petersburg, Ekaterinburg, Kaliningrad, Kazan, Nijni Novgorod, Rostov pe Don, Samara, Saransk, Soci si Volgograd.