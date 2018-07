CM 2018: Cristiano Ronaldo mai are multe de dăruit fotbalului, spune Fernando Santos

Cristiano Ronaldo mai are mult de dăruit fotbalului, a afirmat Fernando Santos, selecţionerul naţionalei de fotbal a Portugaliei, după eşecul suferit sâmbătă în faţa Uruguayului (1-2) în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2018, scrie AFP.



Întrebat dacă Ronaldo va mai evolua pentru naţională, Santos a răspuns: "Sunt convins că Cristiano mai are mult de dăruit fotbalului. În septembrie începe o nouă competiţie, Liga Naţiunilor, şi sper că va fi alături de noi pentru a-i ajuta pe tinerii noştri jucători să progreseze. E important să-l avem pe căpitanul nostru alături de noi şi e un jucător în continuare important pentru noi."



"Uruguayul trebuie felicitat pentru victoria şi calificarea sa. Sunt trist pentru Portugalia, ştiu că în ţară lumea s-a adunat pe stradă şi în pieţe şi vreau să mă adresez lor, spunându-le că e trist că n-am obţinut rezultatul pe care ni l-am dorit. (...) Jucătorii noştri au arătat o frumoasă motivaţie, au încercat prin toate mijloacele să marcheze şi am făcut tot ce-am putut pentru asta, dar nu există victorii morale. Bravo Uruguayului!", a spus tehnicianul campioanei europene en titre.

AGERPRES