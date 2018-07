Cupa Mondiala 2018: A plecat sa vada fotbal, dar a vazut celula inchisorii!

Britanicul Trevor Martin Horsley, in varsta de 63 de ani, s-a dus in Rusia la campionatul mondial de fotbal, dar nu a reusit sa vada nici un meci. In schimb, barbatul a fost retinut si trimis in arest preventiv, sub acuzatia de inselatorie. Din greseala!

Horsley a ajuns in Rusia in 1 iulie, iar doua zile mai tarziu era saltat de politie pe stadionul "Spartak" din Moscova, inaintea meciului dintre Anglia si Columbia. I s-a explicat ca a fost retinut la solicitarea Emiratelor Arabe Unite, primita prin Interpol.

Ce s-a intamplat? In 2011, britanicul a efectuat in Emirate o importanta achizitie si, potrivit autoritatilor locale, ar fi platit cu un cec fals. S-a cerut extradarea lui pentru audieri.

Avocatul lui Horsley a explicat ca, intr-adevar, clientul sau a facut acea tranzactie, fara sa stie insa ca nu dispune de suficiente fonduri. Dar cand a aflat, a facut rost de bani, si-a achitat imediat datorie, plus o amenda. Avocatul a precizat ca exista documente care confirma ca dosarul lui a fost inchis

Tribunalul rus care a analizat cazul a refuzat insa sa ia in considerare toate actele puse la dispozitie de suspect, pe care l-a trimis dupa gratii. Britanicul a fost eliberat in 9 iulie, dupa ce serviciul Interpol din Emirate a clarificat lucrurile, expediind documentele necesare.