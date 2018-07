Cupa Mondiala 2018. Brazilia şi Croaţia ar putea să dispute finala

Specialiştii de la Goldman Sachs au folosit o simulare pentru a determina ce se va întâmpla în play-out, la Cupa Mondială din Rusia, iar veştile nu sunt bune pentru reprezentativa Angliei, considerată una dintre marile favorite la câştigarea trofeului. Croaţia este cea aşteptată să înfrunte Brazilia în ultimul act al competiţiei. Conform calculelor, sud-americanii, antrenaţi de Adenor Leonardo Bacchi zis şi Tite vor cuceri cea de-al şaselea său titlu.

Goldman a folosit simulatorul să emită peste un milion de variabile pentru a alege un câştigător înainte ca turneul să se încheie. După eşecul incredibil al Germaniei din grupe, toată lumea se aşteaptă la o victorie cu răsunet a Braziliei. "Vor ajunge aproape sigur în finală, împreună cu naţionala Croaţiei, echipa va scoate Anglia din competiţie în semifinale", a spus Jan Hatzius, analist la Goldman Sachs.

Dacă Croaţia va reuşi să ajungă în ultimul act, îşi va îmbunatăţi cea mai bună performanţă din istorie, locul trei obţinut la Cupa Mondială din 1998, disputată în Franţa. Duminică, Spania a pierdut la loviturile de la 11 metri cu Rusia făcându-i pe jucătorii croaţi să viseze cu ochii deschişi la marea finală care se va disputa la Moscova, pe stadionul Lujniki. Selecţionata Braziliei s-a calificat fără emoţii în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, după ce a învins reprezentativa Mexicului cu scorul de 2-0 (0-0), luni, la Samara, în optimile de finală. Anglia, prea sigură pe forţele ei Englezii sunt mai optimiști ca niciodată la această ediție a Campionatului Mondial. După ce Germania, Spania, Portugalia și Argentina au părăsit deja competiția, britanicii speră să câștige al doilea trofeu, după cel din 1966. Totuşi, unele voci critică aceste reacţii timpurii. Michael Owen, unul dintre cei mai mari atacanți englezi din ultimele două decenii, a ținut să îi readucă cu picioarele pe pământ pe fani.

”Am trecut de Tunisia în ultimul minut, am învins o echipă de pub și am pierdut în fața singurei echipe de valoare pe care am întâlnit-o. Chiar și așa, toată țara e convinsă că putem câștiga Cupa Mondială. Și, dintr-un motiv care îmi scapă, încep să cred și eu că se poate întâmpla asta”, a fost mesajul lui Owen.