Cupa Mondiala 2018: Cum i-au invins rusii pe spanioli!

Cantaretul Iuri Loza a criticat jocul selectionatei tarii sale, care a castigat meciul cu Spania din cadrul optimilor Cupei Mondiale, apreciind ca fotbalistii rusi au fost ajutati de rugaciunile suporterilor.

"Vor fi foarte multe comentarii pe marginea acestui meci. A fost o partida parca fara sfarsit, monotona, obositoare. Nu am avut nici o lovitura pe poarta in a doua repriza si in prelungiri, si am castigat la loviturile de departajare. O echipa care nu loveste pe poarta nu trebuie sa invinga. Dar asta e fotbalul", a declarat artistul rus.

In opinia lui, nationala Spaniei nu a fost ea, pentru ca isi schimbase antrenorul, iar jumatate din jucatori nu vorbesc unul cu celalalt din motive politice. De aceea au jucat nesigur.

"O echipa trebuie sa functioneze ca un tot unitar. Nu au fost spaniolii de care ne-am temut. Dar chiar si acesti spaniolii trebuiau sa castige, pentru ca ne-au atacat poarta, dar, se pare, ca nimic nu i-a ajutat. Cred ca noi, rusii, ne-am rugat mai mult si am trait mai intens in tribune, acasa, pe strada, oriunde", a adaugat Iuri Loza.