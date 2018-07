Cupa Mondiala 2018. FIFA: Fara femei frumoase pe ecrane!

Federatia internationala de fotbal, FIFA, intentioneaza sa ceara televiziunilor nationale, dar si echipei de filmare a organizatiei, sa difuzeze, in timpul transmisiunilor in direct ale meciurilor, cat mai putine cadre cu suporteritele frumoase si astragatoare din tribune.

Potrivit unuia dintre responsabilii FIFA, Federico Addiechi, omul care se ocupa de probleme sociale, problema a fost ridicata in 11 iulie cu prilejul discutiilor organizate de FIFA, la Cupa Mondiala din Rusia, in cadrul programului anti-discriminare.

Astfel, imaginile cu femei atragatoare surprinse de camerele de luat vederi in tribunele stadioanelor care au gazduit CM, observatorii au intrevazut semne de sexism. In plus, au fost situatii cand suporteri au urmarit femei-comentatoare tv sau cand, pe strada, tinere au fost acostate de fani fara nici un motiv.

"Comparativ cu campionatul de acum patru ani, din Brazilia, transmisiunile tv s-au imbunatatit categoric. Este si meritul FIFA, dar mai este inca de munca", a subliniat oficialul FIFA, aratand ca, oricum, la aceasta editie a CM, chiar daca au existat astfel de situatii, ele au fost destul de putine raportat la numarul de sustinatori"