Cupa Mondiala 2018: Suedezii vor sa fie cosmarul englezilor!

Mijlocaşul suedez Sebastian Larsson a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că selecţionata scandinavă este pregătită pentru a da o replică la înălţime Angliei, în sfertul de finală programat sâmbătă la Samara, în cadrul Cupei Mondiale de fotbal din Rusia.

''Tot ce putem face e să ne concentrăm pe jocul nostru. Am dovedit altora şi nouă înşine că am ajuns la un nivel corect şi putem face viaţa dificilă adversarilor. Acum nu trebuie să facem altceva în meciul contra Angliei, a declarat Larsson, 33 ani. Este un meci pe care abia îl aştept, este un sfert de finală la Cupa Mondială şi pentru mine personal să joc împotriva Angliei, ţară în care am petrecut 17 ani, este evident ceva special. Avem un respect uriaş pentru Anglia, au jucători de calitate, sunt o echipă bună, dar pentru noi, aşa cum am făcut până acum, încercăm să ne concentrăm asupra noi înşine''.

După ce a eliminat Italia în play-off-ul pentru Cupa Mondială 2018, Suedia s-a calificat dintr-o grupă din care Germania, campioana mondială en titre, a fost eliminată, înainte de a învinge Elveţia în optimi.

''Ştim că trebuie să ne atingem limitele standardelor noastre, care sunt foarte aproape de maximumul ce-l putem oferi, dar acesta este singura cale de a câştiga meciuri la acest nivel'', a adăugat Larsson. Mijlocaşul Albin Ekdal, care a suferit miercuri o entorsă, a revenit joi la antrenamentele Suediei.AGERPRES