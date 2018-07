Cupa Mondiala 2018: Un supercomputer a stabilit invingatorul!

Modelul de calcul al bancii americane Goldman Sachs a prezis victoria echipei Braziliei la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia, scrie Money Control.

"Supercomputerul" Goldman Sachs a analizat aproximativ un milion de posibile evolutii ale meciurilor ramase in cadrul campionatului mondial de fotbal si a calculat ca invingatorul din finala turneului din Rusia va fi Brazilia care va juca impotriva Croatiei.

Selectionata Braziliei are 24,9% sance de victorie. La o distanta desul de impresionanta, cu 15,8% se afla Franta. Cu toate astea, in semifinala va ajunge Anglia, care va pierde insa in fata croatilor.

Computerul bancii Goldman Sachs a mai realizat o prognoza pentru Mondialul din Rusia, conform careia meciul de final ar fi trebuit sa aduca in teren echipele Germaniei si Braziliei.