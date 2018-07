Cupa Mondiala 2018: Va schimba CM imaginea Rusiei?

In ajunul Campionatului mondial de fotbal, numeroase publicatii britanice au lansat prognoze preponderent negative legate atitudinea gazelor marelui eveniment sportiv, punand accent pe temerile legate de comportamentul suporterilor, de reactia organelor de ordine si de contextul politice.

Pacat: daca din Amaerica de Sud s-au deplasat in Rusia sute de mii de fani, europeni, in special englezi, au fost cu mult mai putini decat de obicei avand in vedere intrarea echipei nationale in semifinala, regreta Shaun Walker in paginile cotidianului The Guardian.

Ziarele brtianice au vorbit de rau Rusia? Posibil, intr-o oarecare masura, admite publicatia citata. Cei care s-au dus in Rusia au trait euforia momentului: strazi imbracate ca de sarbatoare, armate de voluntari dispusi sa indeplineasca toate capriciile strainilor, o politie uluitor de toleranta, ospitalitatea neasptata a cetatenilor, un timp frumos si calduros, dar si o bere ieftina.

"Ceea ce nu inseamna ca jurnalistii trebuie sa inchida ochii la partile negative ale Rusiei sau ca unii trebuie sa se indoiasca de faptul bunavointa rusilor se va spulbera imediat dupa inchiderea campionatului. Cand ii vad insa pe unii colegi de breasla, aflati pentru prima data la in capitala rusa, cat de uluiti au fost sa constate ca Moscova este "un oras normal", cu restaurante bune si oameni primitori, care nu seamana cu extraterestrii, cand prieteni care au calatorit in cele mai infricosatoare colturi ale lumii declara ca se tem sa mearga in Rusia, ma intreb daca noi, corespondentii straini nu am fi putut sa relatam cum este, de fapt, aceasta tara", continua autorul articolului.

Sa dai vina pe presa este cel mai usor. Fara indoiala, sunt reportaje absolut ingrozitoare despre Rusia, care are insa partea ei de vina in toata aceasta poveste, sustine Shaun Walker. Spre exemplu, dupa ce suporterii rusi s-au facut de ras la Marsilia, in urma cu doi ani, incaierandu-se cu toti si distrugant tot ce intalneau in cale, unii functionari de la Moscova i-au laudat chiar, declarand: "Bravo, baieti, tineti-o tot asa!"

"Daca unii responsabili isi permit astfel de reactii, fara sa fie pedepsiti, nu este de mirare ca tabloidele au sustinut sus si tare ca fanii rusi vor face varsare de sange la turnetul gazduit de tara lor", concluzioneaza jurnalistul britanic.Poate a fost ceva usor exagerat. Dar cand scrii despre Rusia nu poti trece cu vederea procesele politice, cum sunt incalcare drepturile omului si rolul Kremlinului in razboiul din Ucraina.

In acelasi timp insa, Cupa Mondiala a reusit, in sfarsit, sa aduca o nota noua in imaginea Rusiei. Milioanele de turisti care au vizitat-o in ultimele saptamani au vazut ca Rusia are ceva bun. "De ani de zile, oficialii de la Moscova se plang de rusofobia Occidentului, in loc sa deschida larg portile tarii si sa arata partile ei pozitive.Poate e un fenomen temporar care va fi umbrit de aspecte mai sumbre, dar care, totusi, trebuie salutat", incheie Walker.