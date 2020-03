Să fim realiști: Adio, sport, în 2020

Șanse minime ca în acest an să se mai desfășoare vreo competiție sportivă. Cei mai optimiști speră ca din toamnă să se reintre cât de cât în calendarul normal. Însă este greu de crezut acest lucru atât timp cât există foarte multe competiții restante. Chiar dacă Jocurile Olimpice de la Tokyo șui Campionatul European de Fotbal au fost mutate pentru anul viitor, nu există nicio certitudine că a rămas timp pentru celelalte competiții. Cum Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că „peste 10 săptămâni va fi vârful pandemiei la nivel mondial”, adică abia pe la jumătatea lunii iunie numărul de contaminați va începe, teoretic, să scadă. Câte sute de mii de cazuri vor fi până atunci? Câte milioane? Asta nu înseamnă deloc că lumea va fi vindecată peste 10 săptămâni, ci doar că atunci vor fi mai puține cazuri noi, nicidecum că nu vor mai fi deloc cazuri. Iar din iunie, spune tot Organizația Mondială a Sănătății, ar fi nevoie de încă cel puțin 10 săptămâni pentru vindecare completă, pe toată planeta. Este scenariul ideal în care, peste 20 de săptămâni să nu mai existe riscul de îmbolnăviri, cu condiția ca toate țările lumii să se sincronizeze perfect. Imposibil. În plus, mai există un alt aspect, neglijat până acum de toată lumea: din Africa nu s-au raportat până acum cazuri, însă aceasta deoarece pe continentul negru nu există absolut infrastructura necesară depistării virusului. OMS a tras un semnal de alarmă că, din toamnă, Africa ar puea deveni un nou focar de răspândire a pandemiei.

Oricum am calcula săptămânile până la finalul acestei crize mondiale și oricât de optimiști am fi, este imposibil ca vreo competiție sportivă să se poată desfășura în siguranță în acest an. Deși nu se declară nimic oficial, toate forurile sportive mondiale, Comitetul Olimpic Internațional, FIFA, UEFA, WTA, ATP etc., se gândesc deja la calendarul pentru anul 2021, deoarece 2020 este unul compromis pentru sport. Chiar dacă nu există până acum un comunicat oficial al acestora, este clar că s-a pus cruce acestui an competițional.

Fotbalul românesc, deja cu spectrul falimentelor în lanț

Revenind la situația din România, este tot mai evident că nicio competiție (de la fotbal, handbal, atletism, rugby pănă la scrimă sau natație) nu se mai poate desfășura până, cel mai devreme, în luna noiembrie, asta într-un scenariu optimist. Și nu doar competiții. Nici măcar antrenamente nu se vor putea face. Dacă zona sporturilor de amatori, unde statul subvenționează anumite secții ale cluburilor, (cum este cazul celor departamentale), în sportul profesionist planează spectrul falimentului. Cluburile din Liga 1 au trecut deja la planurile de criză extremă. Dinamo, de exemplu, care oricum nu avea salarii mari, a decis înjumătățirea lor. FCSB a anunțat, prin vocea lui Gigi Becali, că nu va plăti nimic pe perioada în care nu se joacă. „Dacă statul român nu plătește salariile jucătorilor, închid FCSB-ul. Gata! Vând jucătorii pe care-i pot vinde, îmi recuperez banii și las clubul lui Talpan. Să se spele Armata cu el pe cap. Eu n-am nevoie de campionat dacă nu joc în cupele europene”, a spus patronul ro-albaștrilor.

Chindia Târgoviște a concediat tot!

Prima măsură radicală a luat-o nou promovata Chindia Târgoviște, care a trimis un SMS tuturor angajaților clubului, jucătorilor și antrenorilor că au fost reziliate toate contractele. Decizia a fost luată pentru a evita plata salariilor pentru perioada următoare, de inactivitate. „Dacă întreruperea aceasta a campionatului se va termina în scurt timp, contractele se vor relua din momentul reluării Ligii 1”, mai scrie în mesajul conducerii clubului. De asemenea, jucătorii sunt liberi să-și caute echipe.

Decizii similare sunt așteptate și la celelalte echipe prim-divizionare, excepție făcând doar CFR Cluj, U Craiova și Viitorul, care, până acum, au declarat că vor căuta soluții la nivel local.

Ce facem cu titlul și Cupa României

FRF dă dovadă de naivitate. Încă speră că Liga 1 se va relua la mijlocul lunii mai! Cea mai utopică propunere chiar pe plan european. Nicio federație de pe continent nu s-a exprimat atât de optimist. În condițiile în care numărul infectărilor crește de la o zi la alta, este mai mult decât imposibil ca Liga 1 să se poată relua, fără spectatori, mai devreme de luna iulie. Nici UEFA nu a dat semne că meciurile din Cupele Europene s-ar putea relua mai devreme de trei luni. Astfel că optimismul FRF este unul gratuit. Adevărata preocupare a federalilor ar trebui să fie găsirea unei soluții pentru decernarea titlului de campioană și a câștigătoarei Cupei, pentru repartizarea echipelor românești în cupele europene. Cea mai haioasă declarație îi aparține lui Adrian Mihalcea, noul antrenor al lui Dinamo: „Dacă nu se va relua Cupa României, lui Dinamo ar trebui să i se dea trofeul pentru că, dintre cele rămase în competiție, e ultima care a câștigat Cupa”.