Simona Halep, învinsă în turul al doilea la US Open de Taylor Townsend

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul patru mondial, a fost învinsă de americanca Taylor Townsend cu 2-6, 6-3, 7-6 (4), joi, la New York, în runda a doua a turneului US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, în timp ce Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al treilea.



Halep (27 ani), campioana en titre de la Wimbledon, pierdut surprinzător în faţa unei adversare venite din calificări, fiind dominată de Townsend (23 ani), numărul 116 mondial în ultimele două seturi.



Halep, care câştigase toate cele trei meciuri anterioare cu Townsend, în 2017, în turul al doilea la Cincinnati, cu 6-4, 6-1, în 2018 la Roland Garros, în turul al doilea, cu 6-3, 6-1, şi anul acesta în turul al doilea la Miami, cu 6-1, 6-3, a fost surprinsă de venirile dese la fileu ale americancei, care a făcut diferenţa prin agresivitate, forţă şi mobilitate, în ciuda gabaritului său.



Românca a controlat primul set (6-2), reuşind patru ghemuri consecutive, după un debut echilibrat (2-2).



Townsend a început mai bine actul secund, conducând cu 2-0, Halep şi-a recuperat break-ul, dar americanca a câştigat din nou contra serviciului, iar apoi s-a desprins la 4-1. Ecartul de pe tabelă s-a păstrat până la finalul setului, adjudecat cu 6-3 de americancă.



În decisiv, Halep şi-a pierdut serviciul la 2-2, dar a avut apoi şansa să facă rebreak, însă a pierdut un nou ghem după ce a condus cu 40-0, astfel că în loc să fie 3-3, scorul a devenit 2-4. Townsend a condus cu 5-3 şi la 5-4 a ratat două mingi de meci, dar Halep a reuşit să facă break şi apoi a trecut în avantaj, 6-5. Românca a avut o minge de meci pe serviciul adversarei, la 30-40, dar a ratat şi jocul a ajuns în tiebreak. Halep nu a fost niciun moment ăn avantaj, greşind de mai multe ori, astfel că Townsend s-a impus cu 7-4, obţinând cea mai importantă victorie a carierei, după două ore şi 4 minute.



Fiecare jucătoare a comis câte 4 duble greşeli, Halep a avut un plus la punctele cu primul serviciu (69%-63%), iar Townsend la al doilea (45%-47%), americanca a reuşit 64 de puncte la fileu, faţă de 6 ale Simonei. Halep a fructificat doar 4 mingi de break din 11, iar americanca 3/7. Townsend a dominat la mingile direct câştigătoare, 39-23, dar a avut şi mai multe erori neforţate, 42-23. Halep a totalizat mai multe puncte, 101-97, iar americanca a alergat mai mult (2.292,6 m, faţă 2.147,4 m).



Halep, care la precedentele două ediţii a pierdut în prima rundă, va primi un cec de 100.000 de dolari şi 70 de puncte WTA.



Cîrstea (29 ani, 106 WTA) a învins-o în turul al doilea pe spaniola Aliona Bolsova Zadoinov (21 ani, 100 WTA), cu 3-6, 6-4, 6-2, după două ore şi 10 minute.



Sorana a condus cu 3-1 în primul set, dar apoi a pierdut cinci ghemuri la rând (3-6). În actul secund, jocul a fost echilibrat, cu cinci break-uri consecutive, ultimul al româncei, care a încheiat cu 6-4, la a treia minge de set. În setul al treilea, Cîrstea a condus cu 2-0, 3-1, s-a desprins la 5-2 şi a încheiat fără probleme, cu 6-2.



Cîrstea a avut 2 aşi, Bolsova 4, românca a comis 6 duble greşeli, iar adversara 2. Diferenţa s-a făcut la primul serviciu: 67%-59% pentru Cîrstea. Românca a avut superioritate la capitolul winners, 37-23, dar a şi comis mai multe erori neprovocate, 31-22.



Cîrstea a reuşit astfel cel mai bun rezultat al său la un Grand Slam în ultimii doi ani, egalându-şi cea mai bună performanţă la Flushing Meadows, realizată în 2009.



Sorana Cîrstea şi-a asigurat un cec de 163.000 de dolari şi 130 de puncte WTA, urmând să joace în turul al treilea cu Taylor Townsend, o premieră.

Sursă: Agerpres