Sportul mondial a intrat în șomaj tehnic

Rând pe rând, competițiile sportive din întreaga lume au intrat în carantină. Pandemia de coronavirus, care s-a întins pe toate continentele, a oprit în doar două săptămâni orice spectacol sportiv. Dacă la începutul crizei s-a optat pentru disputarea acestora fără spectatori, odată cu apariția știrilor că și mulți sportivi au fost infectați, federațiile tuturor sporturilor au decis suspendarea oricăror dispute și trimiterea sportivilor în izolare la domiciliu. Pierderile suferite până acum au ajuns deja la ordinul miliardelor de dolari, fie din încasări, fie din drepturi de televizare, fie din sponsorizări.

Fotbalul este cel care a dat tonul opririi chiar în timpul desfășurării celei mai urmărite competiții din lume: UEFA Champions League. Pericolul ca fie și un singur spectator infectat să se afle în tribune reprezintă un risc pe care nimeni nu și-l asumă.

EURO 2020, mutat în 2021

Prima competiție majoră pe plan european amânată a fost Campionatul European de Fotbal, care urma să se dispute în această vară, patru meciuri urmând să se joace și la București, pe Național Arena. Cum ediția aceasta este una itinerantă prin mai multe orașe europene, din Anglia și Scoția până în Azerbaidjan, zecile de mii se suporteri puteau purta virusul pe întregul continent. Mai ales că specialiștii avertizează că pandemia va avea un vârf al îmbolnăvirilor la mijlocul lunii mai, exact în perioada pregătirilor pentru Turneul Final. Astfel, UEFA a decis mutarea competiției în 2021, cu același calendar. A fost singura decizie care se putea lua. Cealaltă variantă discutată a fost disputarea competiției fără spectatori, însă aceasta a fost eliminată. Un campionat european fără spectatori ar produce mai multe pierderi financiare, pentru că oricâți bani s-ar încasa din drepturile TV, nu s-ar acoperi bugetul din încasările din bilete. Pe de altă parte, chiar și fără spectator, nu există siguranța jucătorilor. Un singur fotbalist putând infecta ambele echipe, cu tot cu staff. Un risc pe care UEFA nu și-l poate asuma.

Avem răgaz să terminăm infrastructura promisă

În aceste condiții, există și o parte bună din această amânare. În primul rând, vom avea timp să terminăm infrastructura cu care ne-am lăudat că o vom avea în momentul în care am primit organizarea celor patru meciuri la București: stadioanele Steaua, Rapid și Arcul de Triumf, plus linia de tren care să lege Aeroportul Otopeni de centrul Bucureștiului. Desigur, în condițiile actuale de protecție contra răspândirii virusului, lucrările vor avea un ritm mai lent, există totuși un an la dispoziție pentru finalizarea lor. Stadionul Steaua este în stadiul cel mai avansat de construcție, el fiind în cărți pentru a fi terminat și dacă EURO s-ar fi desfășurat chiar în această vară. Și stadionul Arcul de Triumf avea mari șanse să fie gata în două luni. Doar stadionul Rapid era ceva mai în urmă cu lucrările, astfel că răgazul acesta de un an pică bine. Dacă și calea ferată va fi executată, atunci putem spune că amânarea aceasta ne ajută.

Un ultim aspect pozitiv este acela că Mirel Rădoi, numit de curând la cârma echipei naționale, va avea și el mai mult timp pentru pregătirea unei naționale omogene, care să câștige cele două meciuri de baraj, cu Islanda și Ungaria sau Bulgaria. În ceea ce privește cele două meciuri, este posibil ca acestea să se dispute totuși în acest an, probabil în luna august, ca să nu se dea peste cap și o altă competiție, care începe în toamnă, Liga Națiunilor, care începe în septembrie. Avantajul ar fi că vom avea barajul în deplasarea din Islanda pe o vreme mai prietenoasă în vară, spre deosebire de gerul pe care ar fi trebuit să joace, pe un teren înghețat, săptămâna viitoare, la Reikjavik.