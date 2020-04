Sportul mondial a pierdut deja 17 miliarde de dolari

Marile cluburi de fotbal și organizatorii marilor evenimente sportive pierd în fiecare zi în care competițiile sunt suspendate milioane de euro. O analiză făcută de mai multe organizații de management sportiv au calculat că, de la declanșarea crizei cu noul coronavirus, pagubele produse numai la nivelul competițiilor de prim rang (Champions League, Europa League, campionatele interne de fotbal, turnee de tenis, NBA, Turul Franței la Ciclism, Moto GP și Formula 1) au depășit deja 17 miliarde de dolari. La această sumă, atenție!, NU s-au luat în calcul EURO 2020 și Jocurile Olimpice de la Tokyo, competiții amânate pentru 2021. Iar suma este în continuă creștere, atât timp cât nu se încasează banii preconizați la începutul anului din drepturi de televizare, publicitate și vânzarea de bilete.

Optimiștii care credeau că această criză se va terminal în maximum două luni, s-au repliat și se gândesc cum să diminueze daunele. Prima care au anunțat diminuarea drastică a cheltuielilor și a salariilor a fost lumea fotbalistică, iar exemplul a fost dat de marile cluburi. Jucătorii lui Bayern Munchen au fost cei dintâi care au anunțat că nu vor să primească salariul pe întreaga perioadă în care campionatul este suspendat. Au urmat jucătorii de la Real Madrid și FC Barcelona, care au acceptat diminuarea cu 75% a salariului pe această perioadă de lipsă a competițiilor. Mai mult, marile vedete au fost de acord să facă publicitate, gratuit, în campania „#staiacasă” pentru stăvilirea expansiunii acestui virus. Inclusiv Cristiano Ronaldo a anunțat că donează salariul (diminuat de club la 20%) spitalelor care îngrijesc bolnavii de COVID-19.

Probleme și după pandemie

Criza financiară din sport nu se va încheia odată cu încheierea pandemiei. Vor trece luni, chiar ani, până la o redresare cât de cât a bugetelor. Deja se vorbește că Juventus Torino nu-și va mai putea permite salariul lui Ronaldo și s-ar bucura dacă l-ar vinde măcar cu 70 de milioane de euro, mai ales că dacă acesta își va prelungi contractul încă doi ani, Juve va trebui să-i plătească, eșalonat și salariile de acum. Astfel, este greu de crezut că starul portughez va mai continua în Italia.

Liga 1, la mila guvernului

Și fotbalul românesc trece prin criză. Majoritatea cluburilor erau dependente de drepturile TV. Cum acești bani nu mai sosesc, singura salvare vine de la guvern și de la Ordonanța prin care se subvenționează sportul. Iar situația aceasta va mai dura câteva luni. Chiar dacă Gigi Becali este convins că Liga 1 se va relua, „cu siguranță!”, la mijlocul lunii mai, acest lucru este imposibil să se întâmple, atât timp cât numărul de persoane infectate și decedate crește de la o zi la alta.

Din nou scandal la Dinamo

Dinamoviștii au fost anunțați de faptul că li se vor suspenda contractele pe durata întreruperii activității, și vor primi 500 de euro pe lună, ajutorul dat de la stat. Jucătorii se așteptau, însă ridică problema salariilor restante. „Cu toate că n-o să mai ai nicio cheltuială pe durata pauzei competiționale, de ce nu ni se zice nimic de salariile restante? Că n-o să renunțe nimeni la ele! Deja pe 15 aprilie se fac trei luni de neplată. Și de când se dau cei 500 de euro, pui și luna martie pe care am muncit-o jumătate?”, au declarat mai mulți fotbaliști din Ștefan cel Mare.

Scenariul optimist: sportul ar putea reveni, ușor-ușor, din toamnă

Dacă Organizația Mondială a Sănătății va declara eradicarea pandemiei, cel mai devreme în luna iulie, abia din august-septembrie s-ar putea relua în siguranță antrenamentele sportivilor, iar până la intrarea în formă a lor și până la începerea unor competiții este nevoie de timp. Iar asta doar dacă nu mai există absolut deloc pericol. Cum se va reconfigura calendarul competițiilor sportive în 2020, vom afla cel mai devreme în luna octombrie. Abia atunci, în anumite condiții, se pot finaliza competițiile care ar fi trebuit să se încheie în această primăvară. Apoi, fiecare federație se va adapta.

Petre Grigoraș, în doliu

Unul dintre frații antrenorului Petre Grigoraș a murit după ce a fost infectat cu COVID-19. Tehnicianul a vorbit despre tragedie și despre problemele avute de fratele său. „Mi-a murit un frate de coronavirus. El era în comuna Zemeș, în zona Bacăului. A fost răpus de această boală la 59 de ani. N-am putut merge la înmormântare. A fost înmormântat în 5 minute, fără slujbă. Familia este în carantină. Este îngrozitor”, a declarat Petre Grigoraș.