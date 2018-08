Adversara Simonei Halep, după ce a fost învinsă de aceasta: „Totul mi se întorcea. Mă întrebam de ce face față la orice”

Wta Tennis

Arina Sabalenka a avut o primă reacție în urma meciului cu Simona Halep din semifinalele turneului de la Cincinnati. Tenismena spune că toate mingile pe care le trimitea veneau înapoi.

"Stiu ca am fost prea agitata in timpul meciului. Data viitoare, vreau sa incerc sa fiu mai calma pe teren. Incercam sa-mi fac loviturile si totul mi se intorcea. Ma intrebam de ce face fata la orice si incercam sa dau mai tare si mai tare. Am invins o multime de jucatoare bune, am aratat un tenis performant. Pacat ca nu si azi, dar voi incerca sa-mi mentin nivelul si de fapt sa ma straduiesc sa fiu mult mai buna. Si ei, bine, da, a fost o saptamana fantastica pentru mine", a declarat ea, potrivit site-ului WTA.

În finală, Halep o va întâlni, duminică, pe olandeza Kiki Bertens, locul 17 WTA, care a învins-o, în semifinale, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-2, pe sportiva cehă Petra Kvitova, locul 6 WTA.