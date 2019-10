Baschet: Meci între CSM CSU Oradea și CSM CSU Sibiu, în debutul Supercupei României

Campioana României la baschet masculin, CSM CSU Oradea va întâlni sâmbătă, pe Arena "Antonio Alexe", echipa CSM CSU Sibiu în Supercupa României. Meciul, care va deschide sezonul oficial intern, este programat de la ora 18:30.



Directorul CSM Oradea, Şerban Sere, a precizat că echipa sa nu cunoaşte foarte bine potenţialul formaţiei sibiene, deoarece nu a mai jucat împotriva acesteia în actuala ei alcătuire. "Nu cred că vreuna dintre protagoniste este în formă sportivă maximă la ora actuală. Cred că inspiraţia de moment şi micile detalii vor face diferenţa. Va fi un meci foarte complicat. Din ce ştim noi, Sibiul are o echipă foarte bună, poate mai bună decât cea din sezonul trecut, dar şi noi cred că suntem mai buni. Orice se poate întâmpla. Suntem bucuroşi că nu avem accidentaţi, echipa se pregăteşte în formulă completă pentru acest meci", a spus Sere.



Având în vedere că majoritatea jucătorilor se regăsesc în echipa actuală, Şerban Sere a mai spus că, spre deosebire de echipele cu nucleu de jucători schimbat, continuitatea este un atu în plus pentru relaţiile de joc mai bine sudate şi un beneficiu pe termen lung.



Căpitanul echipei orădene, Giordan Watson, a subliniat că obiectivul formaţiei va fi evident obţinerea celor mai bune rezultate. El a precizat că echipa din Sibiu, "extrem de combativă", are un nou component, Jared Jordan, conducător de joc, pe care îl cunoaşte foarte bine din SUA şi în jurul căruia Sibiul a construit o echipă cu mai mulţi jucători periculoşi la semicerc.



CSM CSU Oradea a părăsit prematur Liga Campionilor, fiind eliminată de către Falco Szombathely (Ungaria), la un scor foarte strâns. Astfel, echipa orădeană va juca în FIBA Europe Cup, în grupa D, unde va avea ca adversare echipele BC CSU Sibiu, Bahceşehir Istanbul (Turcia) şi Fribourg Olympic (Elveţia). Şerban Sere a precizat că este o competiţie grea pe care o vor trata cu maximă seriozitate.



