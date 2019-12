Bianca Andreescu renunţă la turneul de la Auckland din cauza unei accidentări la genunchi

Captura Video

Jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu a anunţat că nu va putea lua parte la viitoarea ediţie a turneului feminin de tenis de la Auckland (Noua Zeelandă), care va avea loc luna viitoare (6-12 ianuarie), din cauza unei accidentări la genunchi, anunţă presa sportivă din Canada.



"Sunt foarte dezamăgită. Am discutat cu echipa mea şi este ceea ce trebuie să fac pentru a-mi îngriji cât mai bine genunchiul în acest moment. Am amintiri foarte frumoase de la Auckland şi sper că, dată totul va fi în regulă, voi putea participa în 2021 la acest turneu", a precizat jucătoarea în vârstă de 19 ani, într-un mesaj postat pe contul său de Twitter.



Campioana en titre de la US Open şi-a început ascensiunea din sezonul trecut chiar la Auckland, unde a ajuns până în finală, înclinându-se în faţa germancei Julia Goerges în lupta pentru trofeu, după ce le eliminase pe parcurs pe daneza Caroline Wozniacki şi pe americanca Venus Williams.



Andreescu a cucerit ulterior trei trofee în circuitul feminin, trecându-şi în palmares primul său titlu de Mare Şlem, la New York. Ea şi-a scurtat însă sezonul din cauza unei accidentări la genunchi, care a forţat-o să se retragă de la Turneul Campioanelor, în cursul meciului cu Karolina Pliskova.



Jucătoarea canadiană ar putea reveni la timp pentru a lua parte la Openul Australiei, primul turneu de Mare Şlem din 2020, care va debuta pe 20 ianuarie la Melbourne.

