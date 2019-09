Bianca Andreescu s-a calificat în FINALĂ la US Open. O va întâlni pe Serena Williams

Captura Video

Tânăra jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu, în vârstă de 19 ani, s-a impus în semifinale în faţa elveţiencei Belinda Bencic, scor 7-6 (3), 7-5, după un meci de două ore şi 13 minute.

Sportiva s-a calificat în premieră în finala US Open, unde o va înfrunta pe Serena Williams.

''Este ireal să joc cu Serena în finală. Este un vis devenit realitate, e o nebunie... o nebunie'', a declarat Andreescu după un meci în care a fost condusă cu 5-2 de Bencic în setul secund, însă apoi a câştigat cinci ghemuri consecutive.



''Dacă mi s-ar fi spus în urmă cu un an că anul acesta vor fi în finală la US Open, aş fi răspuns 'eşti nebun''', a adăugat tânăra jucătoare canadiană, care anul trecut ocupa locul 208 în clasamentul WTA, fără a reuşi să treacă de calificări la Flushing Meadows.



Andreescu a explodat anul acesta, reuşind să câştige titluri la Indian Wells şi Toronto, acesta din urmă după un abandon al Serenei Williams în finală.



''Totul a început la Auckland (învinsă în finală după ce a venit din calificări, n. red.). Am reuşit să îmi păstrez elanul până la Indian Wells, care a fost un adevărat declic'', a comentat Andreescu, prima reprezentantă a Canadei într-o finală de simplu la US Open.



La primul turneu de Mare Şlem al anului, Australian Open, s-a oprit în turul al doilea, venind din calificări. De asemenea, la Roland Garros a ajuns până în turul al doilea, abandonând din cauza unei accidentări la umărul stâng din cauza căreia a ratat tot sezonul de iarbă, inclusiv turneul de la Wimbledon.



Serena Williams va juca a zecea sa finală la US Open, după ce a trecut fără probleme de ucraineanca Elina Svitolina (5 WTA), cu 6-3, 6-1, după o oră şi 10 minute.



''Au fost două ghemuri lungi în debutul meciului şi ştiam de ce este capabilă, nu a făcut două semifinale consecutive de Mare Şlem (învinsă la Wimbledon de Simona Halep, n. red.) din întâmplare. Am vrut doar să mă agăţ pentru a nu începe prea greu'', a comentat Serena, care pe 26 septembrie va împlini 38 de ani.



După aceste două ghemuri, cea mai tânără dintre surorile Williams şi-a dominat net adversara, reuşind 34 de lovituri direct câştigătoare, dar făcând şi erori neforţate (20).



Cu acest succes, Williams a egalat recordul de victorii de la Flushing Meadows (101), deţinut de compatrioata sa Chris Evert.



Serena Williams are ocazia, sâmbătă, în finala cu Bianca Andreescu să câştige al şaptelea său titlu la Flushing Meadows şi să stabilească un nou record de titluri de Mare Şlem deţinute de o jucătoare, 25, ea fiind acum la egalitate cu australianca Margaret Court (24).

Agerpres