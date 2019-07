Billie Jean King laudă meciul ''perfect executat'' de Simona Halep

Facebook Simona Halep

Jucătoarea americană de tenis Billie Jean King, care a cucerit şase titluri de campioană la Wimbledon, a lăudat meciul ''perfect executat'' de Simona Halep, sâmbătă, în finala cu Serena Williams, câştigată cu 6-2, 6-2.



''Felicitări Simonei Halep pentru o victorie incredibilă. A fost unul dintre cele mai perfect executate meciuri pe care le-am văzut. Este prima campioană a României la simplu (la Wimbledon)! Un tenis incredibil'', a scris pe Twitter fostul lider mondial, care are în palmares 12 titluri de Grand Slam, dintre care şase la Wimbledon (1966, 1967, 1968, 1972, 1973, 1975).



Argentinianca Gabriela Sabatini, finalistă la Wimbledon în 1991, a scris în reţelele de socializare, la rândul său: ''O victorie impecabilă şi solidă, binemeritată! Felicitări! Serena Williams rămâne o campioană pentru eternitate''.



Fostul solist al trupei One Direction, Niall Horan, a avut şi el cuvinte frumoase pentru Halep: ''A fost o Simona Halep uriaşă. În primul rând, ce performanţă a reuşit în finală, dar partea mea favorită a fost interviul de după meci. Foarte haios!''



Jucătoarea română de tenis Mihaela Buzărnescu, singura care i-a luat Simonei un set în drumul spre trofeu la Wimbledon, a transmis: ''Campiona noastră @simonahalep ne-a făcut mândri încă o dată astăzi, câştigând trofeul de la @wimbledon. O felicit din toată inima şi sper să aducă acasă cât mai multe trofee în continuare!!! Sunt onorată ca am jucat în turul al 2-lea împotriva campioanei pe iarbă din 2019!''



Cel mai bun tenisman român din ultimii ani, Marius Copil, a scris în reţelele de socializare: ''Felicitări, @Simona_Halep! Sunt foarte fericit pentru tine. O performanţă uimitoare, care va rămâne în istoria României''.



Fostul jucător german Nicolas Kiefer a ţinut şi el să transmită felicitări campioanei: ''Ce victorie! Felicitări @Simona_Halep pentru o performanţă extraordinară. Prima campioană a României la simplu! Istorie @Wimbledon''. Şi sud-africanul Kevin Anderson, finalist anul trecut, a ţinut să adreseze cuvinte frumoase: ''Felicitări, Simona! Bravo pentru un meci şi un turneu incredibil''.



Antrenorul Paul Annacone a subliniat strategia româncei şi nivelul la care a jucat finala: ''Foarte rar vezi o strategie remarcabilă executată la un nivel aşa de înalt şi chiar şi mai rar într-un meci de o asemenea magnitudine. Felicitări @Simona_Halep, iar @serenawilliams va reveni la Wimbledon''.



''Bravoooooooooo Simo!!! Cred că astăzi @simonahalep a scris cea mai importantă pagina din istoria sportului românesc şi una din cele mai importante pagini din istoria modernă a României!!! Suntem mândri că suntem contemporani cu o campioană de asemenea anvergură!!!'', a transmis Monica Niculescu.



Ana Bogdan a scris în mesajul său: ''Istoria s-a scris azi! Mulţumim campioanei @simonahalep. Eşti o adevărată inspiraţie pentru mine şi pentru noi toţi! Ne faci să visăm şi să credem că putem reuşi orice! Te iubim, Simo!''



Alexandra Dulgheru a subliniat: ''Ce mod de a încheia un turneu! Felicitări Simonei şi echipei pentru o performanţă istorică!''



''Felicitări, Simo! Mă bucur enorm pentru tine. Prin munca şi perseverenţă ai reuşit să scrii din nou istorie pentru România'', a scris în mesajul său Irina Begu.



Simona Halep a fost urmărită din tribună de ducesele de Cambridge şi Sussex, care au felicitat-o pe campioană după meci.



Conturile social media ale ultimului turneu de Mare Şlem al anului, US Open, au subliniat faptul că Simona Halep a comis doar trei erori neforţate în finala cu Serena, cele mai puţine înregistrate într-o finală feminină de simplu.



Simona Halep a debutat în Top 5 WTA pe 16 martie 2014, iar de atunci a fost în afara primelor cinci jucătoare din lume doar 13 săptămâni. Halep se afla pe locul 7 la debutul său în turneul din acest an de la Wimbledon, iar luni va urca pe locul 4, în timp ce în ierarhia pentru Turneul Campioanelor va ocupa locul al doilea, după Ashleigh Barty. De la intrarea sa în Top 10 mondial, în 26 ianuarie 2014, Halep nu a ieşit din Top 10, având cea mai lungă serie în de săptămâni în top 10 dintre jucătoarele active, notează WTA Insider.



Jucătoarea română de tenis Simona Halep a câştigat turneul de la Wimbledon, sâmbătă, după ce a învins-o pe americanca Serena Williams în finală cu 6-2, 6-2.



Halep a obţinut al doilea său titlu de Mare Şlem din palmares, după unul dintre cele mai bune meciuri din carieră, în urma unei victorii în doar 55 de minute în faţa fostului lider mondial.



Simona Halep (27 ani), numărul şapte mondial, a pierdut un singur set în drumul către al doilea titlu de Grand Slam, în faţa Mihaelei Buzărnescu, în turul al doilea, primul său titlu de Mare Şlem fiind câştigat în 2018, la Roland Garros.



Halep, care jucat a cincea finală de Grand Slam, după trei la Roland Garros şi una la Australian Open, s-a impus în faţa uneia dintre cele mai bune jucătoare din istoria tenisului, Serena având şapte titluri la Wimbledon (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016) şi 23 de Mare Şlem în carieră. Williams a jucat anul trecut finala la All England Club şi la US Open. Dintre turneele de Mare Şlem, Simona nu a reuşit să ajungă în finala de la US Open, unde are o semifinală în 2015. Anul acesta, Halep a atins optimile la Australian Open şi sferturile la Roland Garros.

