Box: Britanicul Anthony Joshua și-a recâștigat titlurile mondiale

facebook

Boxerul britanic Anthony Joshua şi-a luat revanşa asupra americanului Andy Ruiz şi a redevenit campion mondial IBF, WBA şi WBO la categoria grea, impunându-se la puncte la Diriya (Arabia Saudită).



Joshua (30 de ani, 23 de victorii dintre care 21 KO, o înfrângere) a pierdut centurile spre surpriza generală pe 1 iunie la Madison Square Garden din New York în faţa lui Ruiz, care l-a făcut KO în repriza a 7-a.



El a reuşit să se relanseze, mizând de această dată pe o tactică mai prudentă, meciul fiind puţin spectaculos. Britanicul înalt de 1,98 m a fost rareori pus în pericol de Ruiz (30 de ani, 33 de victorii dintre care 22 KO, două înfrângeri).



Cu arcada stângă deschisă încă din prima repriză, americanul de origine mexicană a părut mai greoi decât în iunie la New York. La cântarul dinaintea meciului, Ruiz a avut şapte kilograme în plus faţă de acum şase luni (128,36).

AGERPRES