Cahill surprinde: „Nu am contract cu Halep”

Antrenorul Simonei Halep, australianul Darren Cahill, a dezvăluit, în cadrul unui interviu pentru revista de specialitate Raquet, că între el şi sportiva din România, aflată pe locul 1 în clasametul WTA la finalul acestui an, nu există un contract scris de colaborare, ci doar o înţelegere verbală în ceea ce priveşte salariul. Cahill susţine că între ei a existat o relaţie deosebită din prima clipă, iar lucrurile au venit în mod natural: „În 2015, după ce Adidas a decis să încheie programul, la US Open, eu și Simona am stat la masă și m-a întrebat dacă vreau să devin antrenorul ei full-time în 2016. I-am spus că nu sunt antrenorul perfect pentru ea, turneele de Mare Șlem sunt cele mai importante, iar eu aveam job-ul la ESPN. Am fost foarte cinstit. A fost în totalitate decizia ei. Mi-a spus că nu are nicio problemă. Nu mai era o adolescentă, era deja o jucătoare grozavă și știa în ce se bagă”, a mărturisit antrenorul. Apoi a continuat: „Avea o echipă bună în jurul ei. Teo Cercel, care lucrează cu ea de zece ani și e mereu de bază. Putea să renunțe la mine oricând. M-a întrebat dacă am nevoie de contract, eu i-am zis că doar dacă are el nevoie, și atunci am dat mâna și asta e. A durat cam 30 de secunde și de atunci nu am mai discutat despre acest aspect”, a încheiat Cahill.