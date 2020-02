Canotaj. România a cucerit 7 medalii la regata internaţională ''D'Inverno sul Po''

Lotul de canotaj al României a câştigat şapte medalii, trei de aur, trei de argint şi una de bronz, la Regata Internaţională de lungă distanţă ''D'Inverno sul Po'', eveniment organizat în weekend de Clubul de canotaj Esperia din Torino, potrivit unui comunicat remis AGERPRES.



Regata a fost destinată ambarcaţiunilor lungi, de opt rame plus cârmaci (8+1) şi patru vâsle, sportivii fiind concentraţi în acest tip de ambarcaţiuni pentru a fi testaţi în concurs, dar şi pentru a se familiariza cu competiţia.



România a luat startul cu câte două bărci de opt plus cârmaci (8+1) masculin şi feminin, dar şi câte două bărci de patru vâsle la ambele categorii, atât feminin, cât şi masculin.



O medalie de aur a fost obţinută de echipajul masculin de opt plus cârmaci (8+1) format din Ciprian Huc, Florin Arteni, Constantin Adam, Vlad Aicoboae, Sergiu Bejan, Constantin Radu, Florin Lehaci şi Alexandru Chioseaua. Tot un echipaj masculin de opt plus cârmaci (8+1) a obţinut o medalie de argint, de această dată echipajul fiind format din sportivii Ciprian Tudosă, Marius Cozmiuc, Cosmin Pascari, Florin Ceobanu, Mugurel Semciuc, Mihăiţă Ţigănescu, Cosmin Macovei şi Ştefan Berariu.



În proba de patru vâsle masculin, echipajul format din Florin Enache, Ioan Prundeanu, Robert Dedu şi Alexandru Ciobîcă a obţinut medalia de bronz, iar barca în care s-au aflat Vasile Agafiţei, Cristi Pîrghie, Adrian Dămii şi Mihai Chiruţă s-a clasat pe locul 4.



Aurul a fost cucerit şi de echipajul feminin de opt plus cârmaci (8+1) format din Denisa Tîlvescu, Mădălina Bereş, Maria Tivodariu, Ioana Vrînceanu, Amalia Bereş, Georgiana Dedu, Viviana Bejinariu şi Magdalena Rusu.



Un alt echipaj de 8+1 feminin a luat argintul, în formula Roxana Anghel, Mădălina Hegheş, Iuliana Popa, Beatrice Parfenie, Iuliana Buhuş, Adriana Ailincăi, Roxana Parascanu şi Cristina Popescu.

