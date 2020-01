Cazul de dopaj de la Corona Braşov s-a extins şi la echipa de hochei pe gheaţă

Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping (ANAD), Cristian Balaj, a afirmat, joi, într-o conferinţă de presă, că în cazul de dopaj de la clubul Corona Braşov a apărut, pe lângă secţia de handbal, şi echipa de hochei, fără să facă precizări privind numărul de sportivi depistaţi.



Balaj a precizat că la Comisia de Audieri care analizează cazul jucătoarelor de handbal de la Corona Braşov, care au folosit terapia cu laser intravenos, a fost chemat şi medicul echipei de hochei, pentru că această disciplină a apărut în discuţie.



"Doctorul de la hochei va fi invitat la Comisia de Audiere, pentru că a absentat, are o prescripţie medicală. Este nevoie şi de prezenţa dânsului, pentru că a apărut la cazul Corona şi disciplina hochei în discuţie şi nu se pot da rezultatele finale, sancţiunile, până nu sunt audiaţi toţi cei care au fost implicaţi şi nu sunt puţini. Am mărit ritmul, numărul şedinţelor Comisiei de Audiere va fi de trei pe lună, suficiente pentru a lua o decizie, dar depinde şi de acest medic, sperăm să înţeleagă, pentru că este nevoie de dânsul", a declarat Balaj.



El a precizat că în cazul handbalistelor pedeapsa stabilită prin regulament este de patru ani de suspendare: "Încercăm să explicăm celor de la WADA că fetele au fost îndrumate să facă această procedură. Din păcate codul nu ne ajută, pentru că orice sportiv este răspunzător de substanţa pe care o are în organism. Şi nu contează vinovăţia sau intenţia. Şi atâta timp cât manipularea sângelui este sancţionată cu patru ani suspendare, este greu să fie coborâtă foarte mult această sancţiune. Ne luptăm pentru ele, nu avem nimic de ascuns faţă de cei de la WADA, eu comunic cu Comisia de Audiere prin intermediul celor din Canada, chiar dacă sunt şi îşi desfăşoară şedinţele în clădirea noastră, tocmai pentru a fi un exemplu şi cei de la WADA să înţeleagă că lucrăm corect. Medicul de la Corona avea mesaje cu colegii mei de la ANAD şi era extrem de facil să întrebe dacă terapia cu laser intravenos este permisă. A întrebat o dată de nurofen. Cum întrebi tu ca medic de nurofen?"



Preşedintele ANAD a afirmat că nu ştie de unde provin fondurile cu care a fost plătită terapia cu laser intravenos a handbalistelor.



"Nu ştiu cu ce bani s-au făcut aceste manipulări ale sângelui, ştiu că există un dosar pe rol, poliţia din Braşov ne solicită informaţii. Orice persoană care e implicată în dosar poate să ceară informaţii, iar noi care sancţionăm şi trebuie să protejăm sportul românesc şi să dăm sancţiunile corecte nu avem voie să primim informaţii, aceasta este legislaţia în acest moment, nu ştiu cu ce bani s-a făcut", a mai spus Balaj.



Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, a precizat că printre măsurile care vor fi luate va fi obligativitatea ca orice medic sportiv să cunoască lista cu substanţe şi proceduri interzise de AMA/WADA



"Reprezentanţii Ministerului Sănătăţii să transmită medicilor obligaţia existenţei acestei liste de substanţe interzise în toate cabinetele care oferă aceste servicii. Este o obligaţie legală, dar care din păcate este mai puţin respectată. Această listă trebuie transmisă urgent către toţi medicii şi cabinetele şi clinicile care oferă servicii sportivilor, astfel încât atunci când îţi intră pe uşă un sportiv să ştii foarte bine ce ai de făcut. Şi evident că alături de această listă trebuie să existe şi o lista procedurilor şi va ţine de cei care oferă aceste servicii", a declarat Ionuţ Stroe.



La jumătatea lunii noiembrie a anului trecut, jucătoarele echipei Corona Braşov au fost implicate într-un caz de dopaj după ce au efectuat la clinica IOMED Clinique terapia cu laser de joasă frecvenţă, interzisă de regulamentele Agenţiei Mondiale Antidoping.



Ulterior, Comisia Centrală de Disciplină a Federaţiei Române de Handbal a suspendat provizoriu 18 jucătoare de la Corona Braşov, suspectate că ar fi folosit terapia cu laser intravenos, interzisă de regulamentul antidoping. Bianca Bazaliu, Daciana Hosu şi Cristina Laslo au fost suspendate începând cu data de 25 noiembrie, Eliza Iulia Buceschi, Daria Bucur, Ana Maria Lopătaru, Natasa Nolevska, din 26 noiembrie, Sorina Maria Tîrcă, Marilena Alexandrina Neagu, Mihaela Diana Popescu, Elena Andreea Pătuleanu, Ivona Pavicevic, Viktoriya Tymoshenkova, Andreea Elisa Chiricuţă, Andreea Georgiana Ciuciulete, Elaine Gomes Barbosa, Alicia Maria Gogîrlă, din 29 noiembrie, iar Claudia Eugenia Lăcătuş şi Oana Maria Căprar, din 3 decembrie.



Mai târziu, comisia a decis să ridice suspendările jucătoarelor Andreea Elisa Chiricuţă şi Alicia Maria Gogîrlă, după ce a rezultat că acestea nu au făcut terapie cu laser intravenos.



Clubul Corona Braşov a fost exclus din grupele Cupei EHF de Federaţia Europeană de Handbal (EHF), dar şi din Liga Naţională.



Naţionala României va participa în luna martie la turneul preolimpic din Muntenegru, alături de echipa ţării gazdă, de Norvegia şi Coreea de Nord. Bazaliu, Buceschi, Laslo, Bucur, Hosu, Tîrcă sunt componente ale lotului naţional de senioare, Pavicevic este componentă a naţionalei Muntenegrului, Natasa Nolevska joacă la naţionala Macedoniei de Nord, Viktoriya Tymoshenkova e portarul naţionalei Ucrainei, iar Gomes e internaţională braziliană.



Corona Braşov este campioana României la hochei pe gheaţă şi participă şi la competiţia regională Erste Liga, alături de formaţii din Ungaria. Corona a terminat prima fază din Erste Liga pe locul al treilea, după SC Miercurea Ciuc şi FTC-Telekom Budapesta.

