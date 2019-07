Ce a spus Ilie Năstase despre calificarea Simonei Halep în finală la WImbledon

Ilie Năstase, singurul român care a mai jucat finale la Wimbledon, a mărturisit că nu a avut nicio emoţie că Simona Halep poate să piardă meciul din semifinale contra ucrainencei Elina Svitolina.

"A dominat cap coadă, nu a avut probleme în meciul ăsta. Totul a decurs normal pentru ea. Nu a fost meci, adică nu a avut probleme niciodată în meci. Poate în setul doi, la 2-1, 2-2, acolo a fost momentul lui Svitolina, dar altfel nu au fost probleme pentru Simona.

Dacă am avut emoţii? Nu am avut emoţii, de ce să am emoţii? A mai jucat finale de Grand Slam. Presiunea era pe Svitolina, că ea nu a mai jucat", a declarat Ilie Năstase, la Telekom Sport.