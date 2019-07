Lady Simona. Ce înseamnă să fii câştigător la Wimbledon

Captura Instagram Simona Halep

Simona Halep a intrat, o dată cu victoria categorică din finala de la Wimbledon, scor 6-2, 6-2, în rândul membrilor de onoare al All England Lawn Tennis and Croquet Club, un club select londonez care îi va oferi pe viaţă româncei o mulţime de privilegii. Începând de astăzi, Simona va urca trei locuri în clasamentul WTA, până pe poziţia a patra.

Înființat în urmă cu 151 de de ani (pe care îi va împlini pe 23 iulie), exclusivistul club londonez numără 565 de membri, dintre care 375 au drepturi depline. Categoria de onoare este însă una mult mai selectă, formată doar din 70 de personalităţi, foști campioni pe iarba de la Wimbledon sau persoane care contribut la dezvoltarea tenisului de-a lungul anilor.

Ce privilegii au membrii

Pe lângă foştii şi actualii campioni, în acest cerc select îşi pot face loc şi alte persoane, din afara tenisului. Pentru a obține acest drept, un aspirant trebuie să fie propus și susținut de patru membri cu drepturi depline. Președintele clubului este ducesa de Cambridge, Kate Middleton, care a succedat-o pe regina Elisabeta a II-a. La capitolul privilegii, un membru are acces la toate facilitățile complexului londonez, loc în vestiarele de lux, din marmură, şi locuri speciale pe arena centrală. Totuşi, All England are şi mai multe restricţii. Blugii sunt interziși, iar culoarea albă a îmbrăcămintei este obligatorie, chiar dacă vii să bei o cafea. Între figurile proeminente ale clubului se numără fostul guvernator al Băncii Angliei Mervyn King şi solistul Cliff Richard.

„Am vrut cu disperare asta. Când am început turneul, le-am spus celor din vestiar că visul meu este să devin membru aici. Astăzi, visul a devenit realitate şi sunt foarte fericită”

- Simona Halep

„Ai jucat foarte bine. Ți-ai depășit temerile. Ai făcut un joc incredibil. A fost cu adevărat extraordinar. Savurează acest moment, bucură-te de sărbătoare!”

Kate Middleton, Ducesa de Cambridge

Halep a anunţat că în perioada următoare va intra într-o binemeritată vacanţă. Următorul turneu la care va participa este Rogers Cup