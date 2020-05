Cel mai vechi maraton din lume s-a anulat. Este pentru prima oară în 124 de ani

antena3

Maratonul de la Boston a fost anulat pentru prima oară în istoria sa de 124 de ani, din cauza pandemiei de coronavirus, au anunţat organizatorii, citaţi de Xinhua. Este cea mai veche cursă de acest fel din lume. Următoarea ediție va avea loc pe 19 aprilie 2021.

Acesta trebuia să se desfășoare pe 20 aprilie, dar a fost amânat până la 14 septembrie din cauza restricțiilor.

Organizatorii, împreună cu autoritățile locale, au decis până la urmă să anuleze ediția din acest an, urmând să returneze cheltuielile de înscriere tuturor participanţilor.



În timpul celei de-a 117-a sa ediţie, în anul 2013, în timpul maratonul de la Boston a avut loc un atentat. Două bombe au explodat în apropierea liniei de sosire, provocând moartea a trei persoane şi rănirea altor 250.



Alte două maratoane majore prevăzute în SUA, în cursul acestui an, de la Chicago (11 octombrie) şi New York (1 noiembrie), se vor desfășura la datele programate.