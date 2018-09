Cluj: 60 de sportivi cu dizabilităţi, la un turneu european de judo

Alexandru Zelko

Aproximativ 60 de persoane cu dizabilităţi, cei mai mulţi fiind copii, participă la Open-ul european de judo adaptat pentru persoanele cu nevoi speciale, organizat la Cluj-Napoca.



Organizatorul manifestării şi preşedintele Asociaţiei AGA Down Sindrom Cluj, Antoaneta Vanea, a declarat, duminică, presei, că evenimentul este dedicat Centenarului Marii Uniri.



"Sala Sporturilor 'Horia Demian' găzduieşte, în premieră la Cluj-Napoca, Open-ul european de judo adaptat persoanelor cu nevoi speciale. În competiţie se întrec peste 60 de judokani din România, dar şi din Olanda, Elveţia şi Suedia. Sunt persoane, majoritatea copii, cu Sindrom Down, cu autism, paralizii cerebrale, puţin văzători. Manifestarea face parte din evenimentele dedicate Centenarului Marii Uniri", a spus Antoaneta Vanea.



Ea a explicat că, în urma practicării judo-ului, băieţelul ei diagnosticat cu Sindrom Down a devenit mai disciplinat.



La competiţia organizată cu sprijinul Special Needs Judo Union, Federaţiei Române de Judo, Clubul Sportiv 'U' Cluj şi Asociaţiei Down Bucureşti participă judoka cu vârste cuprinse între 5 şi 40 de ani. AGERPRES