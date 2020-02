Cristina Neagu a semnat un nou contract cu CSM Bucureşti

Cristina Neagu, desemnată de patru ori cea mai bună handbalistă a lumii, şi-a prelungit contractul cu echipa CSM Bucureşti pentru încă două sezoane, a anunţat, marţi, clubul susţinut financiar de Primăria Capitalei.



''Nu mai este un secret faptul că una dintre cele mai mari dorinţe ale mele este să câştig Liga Campionilor cu o echipă din România. Am ales să rămân tocmai pentru că am încredere în acest proiect, în această echipă şi am încredere că putem să transformăm în realitate acest vis. Sunt fericită să joc în continuare în ţară, în faţa acestor suporteri minunaţi care îmi arată dragostea şi aprecierea lor la fiecare meci, şi îi aşteptăm în număr mare la fiecare partidă, pentru că sprijinul lor înseamnă foarte mult pentru echipa noastră'', a afirmat Cristina Neagu.



Neagu (31 ani) a revenit la forma care a consacrat-o după accidentarea la genunchi suferită la finalul anului 2018, reuşind să înscrie câte 14 goluri împotriva liderului grupei principale 1, Metz Handball, şi împotriva campioanei Norvegiei, Vipers Kristiansand, în ultimele două meciuri ale ''tigroaicelor'' în Liga Campionilor.



Neagu a câştigat Liga Campionilor în 2015 cu Buducnost Podgorica, a mai jucat finale în 2010 şi 2014, a fost finalistă a Cupei EHF în 2008, a obţinut o medalie de bronz la CM 2015 şi una de bronz la EURO 2010, argint la CE de tineret din 2005 şi bronz la CE de junioare din 2007.



Interul stânga a fost desemnată de patru ori cea mai bună jucătoare a lumii (IHF), în 2010, 2015, 2016, 2018, a fost aleasă cea mai bună jucătoare a CM 2015, a fost golghetera CM 2015, fiind inclusă şi în echipa ideală a turneului final, a fost şi MVP-ul Mondialului de junioare din 2006.



Cristina Neagu este golghetera all-time a Campionatului European, cu 237 de goluri, a fost aleasă de două ori cea mai bună handbalistă de pe continent, în 2017 şi 2018, a fost cea mai bună jucătoare la EURO 2010, dar şi cea mai bună pasatoare, a făcut parte de trei ori din echipa ideală a Campionatului European (2010, 2014, 2016), a fost de două ori golghetera Ligii Campionilor (2015, 2018) şi a fost inclusă de patru ori în echipa ideală a Ligii Campionilor (2015, 2016, 2017, 2018). A mai fost desemnată cea mai bună jucătoare a Campionatului European de tineret din 2005 şi a făcut parte din echipa ideală a Campionatului European de junioare din 2007.



A fost cea mai bună jucătoare a României de şase ori (2009, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018), cea mai bună jucătoare a Cupei României în 2018, a fost desemnată de două ori cea mai bună jucătoare a Ligii Florilor (2017, 2018), a fost aleasă cea mai bună jucătoare română din Liga Florilor (2019), a fost de două ori cea mai bună jucătoare a Trofeului Carpaţi (2017, 2018), fiind golghetera ediţiilor din 2006 şi 2015.

