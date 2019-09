Decizie RADICALĂ luată de Naomi Osaka

Jucătoarea japoneză de tenis Naomi Osaka, fostă numărul unu mondial, a anunţat, joi seara, că pune capăt colaborării cu antrenorul Jermaine Jenkins, cu care lucra din luna februarie, explicând că a venit momentul pentru o schimbare, notează AFP.



''Vă scriu pentru a vă informa că Jay şi cu mine nu vom mai lucra împreună. Sunt super recunoscătoare pentru timpul petrecut împreună şi pentru tot ce am învăţat pe teren şi în afara lui. Dar simt că a venit momentul pentru o schimbare'', se arată în postarea pe Twitter a niponei, campioană la US Open în 2018 şi la Australian Open în 2019.



Osaka s-a oprit în optimi la ediţia din acest an a turneului de la Flushing Medows, săptămâna trecută.



În februarie, după titlul cucerit la Melbourne, Osaka a surprins prin despărţirea de Sascha Bajin, ales antrenorul anului 2018. De atunci, japoneza, aflată acum pe locul 4 în lume, a colaborat cu Jermaine Jenkins.

