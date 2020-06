Doliu la Steaua. A murit un mare campion

Doliu în judoul românesc. A murit cunoscutul antrenor Niculae Ghimpau la vârsta de 59 de ani

„Cu o imensa durere, va aducem la cunostinta ca inimosul antrenor bucurestean Niculae Ghimpau, a trecut la cele vesnice la varsta de 59 de ani.

Fost sportiv de performanta, in prezent antrenor la CSS Steaua Bucuresti dar si fost arbitru de judo, acesta a slefuit in cariera sa numerosi sportivi, cu o mare parte dintre acestia reusind sa castige titluri de campioni nationali si medalii internationale. Pentru multi ani, loturile nationale de judo ale Romaniei au avut in componenta lor sportivi descoperiti si pregatiti de Niculae Ghimpau.

Pe aceasta cale, Federatia Romana de Judo transmite familiei dar si celor ce l-au cunoscut sincere condoleante. Dumnezeu sa il ierte si sa il aiba in paza Lui”, scrie în comunicatul emis de Federatia Romana de Judo.