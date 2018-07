Drăgulescu - protest cu trofee, la Ministerul Sporului

Gimnastul Marian Drăgulescu, multiplu medaliat la JO, CM şi CE, a început joi un protest de trei săptămâni în faţa sediului Ministerului Tineretului şi Sportului, pentru a obţine dreptul de a participa pe propria răspundere la Europenele 2018 de la Glasgow (2-12 august), aşa cum au procedat în trecut Marius Urzică, Andreea Răducan sau Cătălina Ponor.

Marian Drăgulescu a suferit în luna iunie o operaţie la inimă şi vrea să participe la CE 2018, pe semnătură proprie, chiar dacă nu a primit avizul Institutului Naţional de Medicină Sportivă. Octuplul campion mondial a declarat că va picheta timp de trei săptămâni sediul MTS, între orele 14,00 şi 17,00, până va obţine acordul FR de Gimnastică de a concura la Glasgow. Drăgulescu a declarat că are toate analizele şi testele foarte bune, iar medicii care l-au operat au spus că poate să urce şi pe Everest.

''Chiar nu ştiu de ce s-a ajuns la această situaţie. Am avut acum două minute o altă discuţie cu cei din FR de Gimnastică. Se pare că decizia lor de a nu mă lăsa să concurez la Campionatul European pe propria răspundere a rămas în picioare. Găsesc tot felul de scuze, că INMS nu-şi dă acordul, dar tocmai de aceea a apărut propria răspundere şi s-a întâmplat la foarte mulţi sportivi în trecut, inclusiv la mine, în 2007, când am avut o accidentare la coloană, am concurat pe propria răspundere. Cătălina Ponor a avut două intervenţii pe inimă, una mai complicată, iar a doua, ablaţie, cum am avut şi eu. Iar FRG a înscris-o la două luni după această intervenţie la Campionatul Mondial. Marius Urzică nu ar fi ieşit niciodată campion olimpic dacă nu ar fi concurat pe propria semnătură. INMS-ul mi-a spus în modul următor: Că pot participa la acest CE, pe propria răspundere, cu acordul federaţiei. Participarea mea la acest Campionat European ţine de federaţie'', a declarat cel mai bun gimnast al României din 2017.

"Am semnat un document că este apt de a face activitate sportivă de performanţă şi din punctul nostru de vedere nu există niciun impediment sau o reţinere de a face orice activitate fizică susţinută şi de a participa la Campionatul European de la Glasgow", a declarat dr. Oren Iancovici, medicul cardiolog curant al sportivului. Luna trecută, gimnastul a fost diagnosticat cu aritmie cardiacă şi a fost tratat la printr-o intervenţie minim invazivă (o ablaţie). Intervenţia a fost realizată de dr. Dimitrios Lysitsas, reputat specialist cu experienţă internaţională.