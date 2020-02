Duel de foc în FedCup contra Rusiei. Pornim cu șansa a doua

În absența primelor două rachete ale tenisului nostru, Simona Halep (nr. 2 WTA) și Sorana Cârstea (nr. 69 WTA), cărora li s-au adăugat Monica Niculescu (nr. 125 WTA) și Irina Begu (nr. 117 WTA), Florin Segărceanu a alcătuit lotul României din mai multe jucătoare care, cu ocazia meciului cu Rusia, vor debuta în echipa națională. Cum nici Mihaela Buzărnescu (nr. 110 WTA) și Patricia Țig (nr. 105 WTA) nu au putut onora invitația pentru că sunt ambele accidentate, căpitanul nejucător a apelat la trei jucătoare care vor debuta la lotul național în această dispută foarte dificilă: Irina Bara, Gabriela Ruse şi Jaqueline Cristian, toate trei aflându-se în Top 200 mondial.

Ana Bogdan a ajuns liderul echipei de FedCup a României. A disputat un singur meci sub tricolor, într-o partidă de dublu, pierdută. Acum, ea trebuie să fie motorul echipei și prin prisma rezultatelor din ultimul an de când a intrat între primele 100 de jucătoare din lume. Irina Bara (locul 160 WTA), a doua jucătoare din lotul nostru, va fi la debutul absolut în echipa României.

„Pe de-o parte simt un pic de presiune fiind liderul echipei României. Pe de altă parte iau acest lucru ca pe o oportunitate, ca pe o şansă. E un moment pe care l-am aşteptat mult timp, pentru că mi-am dorit foarte mult să joc. Iar acest moment a venit, cumva neaşteptat, dar a venit. Sunt pregătită, m-am antrenat foarte bine şi voi face tot posibilul să fac două meciuri cât mai bune. Ne-am acomodat foarte repede cu tot, cu terenul, cu mingile, cu lumina, totul este OK. Jucăm din ce în ce mai bine şi ne pregătim intens în fiecare zi, aşteptăm să înceapă meciurile” a declarat Ana Bogdan la prezentarea lotului nostru pentru meciul cu Rusia.

Cel mai probabil, meciurile de vineri vor fi Ana Bogdan - Veronika Kudermetova și Ioana Bara - Ekaterina Alexandrova urmând ca sâmbătă, în funcție de rezultate, să se dispute meciurile Ruse-Alexandrova și Bogdan-Blinkova. Dacă scorul general va fi 2-2 se va disputa și partida de dublu: Bogdan, Olaru-Kalinskaia, Kudermetova. Meciurile de vineri încep la ora 16.00, iar cele de sâmbătă de la ora 14.00.

Eu mă simt foarte bine, sunt onorată să fiu în echipa României. Sper să facem un rezultat bun şi să fim unite, aşa cum se pare că suntem. Eu am primit un mesaj de încurajare din partea Monicăi Niculescu. Ne înţelegem foarte bine şi mereu a fost alături de mine. Mi-a spus să nu am emoţii pentru că este şansa mea şi să dau tot ce pot pe teren. Am fost şi eu de câteva ori la meciuri alături de echipa României aici şi am văzut din exterior cât suflet au pus fetele.

Gabriela Ruse (166 WTA)

Echipa naţională de tenis a României întâlneşte în zilele de 7 şi 8 februarie, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, selecţionata Rusiei în Grupa Mondială a Fed Cup. Meciul contează pentru calificarea la turneul final al FedCup de la Budapesta, din 14-19 aprilie.

Pot să constat că atmosfera în echipă este foarte bună. Fetele nu au de ce să simtă presiune pentru că nu suntem favoriți conform calculelor hârtiei, însă sperăm să ne ajute publicul și să obținem o victorie.

Florin Segărceanu, căpitan nejucător România

Lotul României

Ana Bogdan (90 WTA), Gabriela Ruse (166 WTA), Jaqueline Cristian (197 WTA), Ioana Bara (160 WTA) și Raluca Olaru (47 WTA la dublu)

Lotul Rusiei

Ekaterina Alexandrova (28 WTA), Anna Kalinskaia (95 WTA la dublu), Veronika Kudermetova (38 WTA), Anna Blinkova (54 WTA)