Echipa care va reprezenta România la ediția de iarnă a Jocurile Olimpice de Tineret de la Lausanne

Comitetul Olimpic şi Sportiv Român (COSR) a prezentat oficial echipa care va reprezenta România la ediţia de iarnă a Jocurilor Olimpice de Tineret care va avea loc la Lausanne (Elveţia), în perioada 9-22 ianuarie.



Delegaţia României, care pleacă în cursul acestei zile în Elveţia, este alcătuită din 35 de sportivi, aceştia urmând să participe la întrecerile de biatlon, bob, hochei pe gheaţă, patinaj viteză, sanie, sărituri cu schiurile, schi alpin, schi alpinism, schi fond şi snowboarding, 10 dintre cele 16 discipline sportive la care se concurează.



Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, le-a transmis sportivilor să fie încrezători în propriile şanse şi în acelaşi timp mândri că vor reprezenta România la Jocurilor Olimpice de Tineret.



"Îmi face o deosebită plăcere să îmi încep această zi alături de voi. Viitorul sportului românesc ţine în mare măsură de modul în care ne creştem şi ne formăm viitoarele generaţii. Astăzi este cel mai potrivit moment să ne reamintim cât de importantă este tânăra generaţie, mai ales că traversăm momente de dificultate. Iar eu cred că resursa existentă în acest moment şi chipurile acestor tineri care radiază de optimism şi determinare ne întăresc speranţa că sportul românesc are viitor. Dragi tineri, vă felicit pentru performanţa de a vă califica la Jocurile Olimpice de iarnă pentru Tineret, sunt convins că meritaţi acest lucru. Pe lângă emoţiile aferente, ar trebui să mergeţi acolo încrezători în propriile şanse şi mândri că reprezentaţi România la acest eveniment. Pentru că, aşa cum bine ştiţi deja, cei mai aprigi adversari suntem noi înşine. Dacă vom reuşi să ne învingem pe noi atunci ne vom întoarce cu rezultate binemeritate de la toate competiţiile la care participăm. Ştiu că există presiune pe umerii voştri, în mod clar că toţi avem aşteptăm rezultate, dar trebuie să fiţi mândri că la categoria voastră de vârstă faceţi parte dintre cei mai performanţi sportivi ai lumii. Suntem alături de voi şi indiferent de rezultatele de la Lausanne aveţi susţinerea noastră pentru că sunteţi viitori campioni ai acestei ţări. Hai România şi mult succes la Lausanne", a spus Stroe.



Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), Mihai Covaliu, a declarat la rândul său că Jocurile Olimpice de Tineret reprezintă pentru sportivii români un test înaintea participării la Jocurile Olimpice de seniori viitoare.



"La Lausanne vom participa la 10 din 16 discipline, dintr-un total de 81 de evenimente olimpice. Nu mai putem vorbi despre emoţii pentru că acest prim pas în competiţiile olimpice multisport l-aţi făcut deja la FOTE. Acum la Lausanne şi Saint-Moritz veţi avea ocazia să vă depăşiţi cele mai bune performanţe pentru a avea o continuare şi la Jocurile Olimpice de seniori. Acestea vor avea loc în 2022 la Beijing, iar în 2026 la Milano şi Cortina d'Ampezzo, deci aceste borne, aceste repere din cariera voastră sunt stabilite. Ştiţi unde puteţi ajunge, iar aceste Jocuri Olimpice de Tineret reprezintă un test în care puteţi să vă testaţi abilităţile, să vedeţi ce fac adversarii şi cum să vă puteţi îmbunătăţi performanţele pentru a ajunge la Jocurile Olimpice de seniori. Suntem alături de dumneavoastră la această sărbătoare a tinerilor din întreaga lume într-un oraş olimpic precum Lausanne", le-a transmis Mihai Covaliu sportivilor



Constantin Surdu, portdrapelul României la ceremonia de deschidere de la Lausanne, a afirmat că îşi propune să încheie concursul de schi alpinism în primele 10 locuri. "Este o onoare să fiu portdrapelul României la Jocurile Olimpice de Tineret de la Lausanne. Am muncit enorm ca să ajung aici. Am fost surprins când am aflat că am fost desemnat portdrapel, a venit pe neaşteptate. Şansele mele depind de ziua de concurs, de modul în care mă voi simţi atunci. Însă cu siguranţă voi da tot ce pot. Aş vrea să termin competiţia în primele zece locuri, dar vom vedea ce va fi", a precizat sportivul în vârstă de 17 ani.



Ţinând cont că întrecerile JOT Lausanne 2020 se desfăşoară în două zone aflate la distanţă de aproximativ 360 km - Lausanne (biatlon, curling, hochei pe gheaţă, patinaj artistic, short track, sărituri cu schiurile, schi alpin, schi alpinism, schi fond, schi artistic şi snowboarding) şi Saint-Moritz (monobob, skeleton, sanie şi patinaj viteză), Comitetul Internaţional Olimpic a decis să organizeze două ceremonii de deschidere în cele două oraşe.



În aceste condiţii, Constantin Surdu va fi purtătorul de drapel al României la ceremonia de la Lausanne, iar Georgeta Popescu (bob) va fi portdrapel la festivitatea similara de la Saint-Moritz.



Cei 35 de sportivi care vor reprezenta România la cea de-a treia ediţie de iarnă a Jocurilor Olimpice de Tineret (competiţie rezervată sportivilor sub 18 ani), programată la Lausanne (Elveţia), în perioada 9-22 ianuarie, sunt:



Biatlon - 6 sportivi (3 fete şi 3 băieţi): Andrea Csutak, Blanka Borbely, Zsulett Demian, Marian Gabriel Folea, Zalan Kovacs, Nicolae Dan Gîrbacea; antrenori - Daniel Mazilu, Sorin Gîrbacea, Tudor Gîrbacea, Szilard Marton;



Bob - 3 sportivi (2 fete şi 1 băiat): Georgeta Popescu, Maria Antonia Sârbu, Andrei Robert Nica; antrenori - Cezar Georgian Popescu, Silviu Dan Scurtu;



Hochei pe gheaţă - 3 sportivi (2 fete şi 1 băiat): Emilia Munteanu, Sonia Iris David, Csongor Antal; antrenori - Elod Gergely Antal;



Patinaj viteză - 2 sportive: Ramona Elena Ionel, Ilka Fuzesy; antrenori - Bogdan Adrian Stănescu, Marius Băcilă;



Sanie - 6 sportivi (3 fete şi 3 băieţi): Ioana Corina Buzăţoiu, Darius Lucian Şerban, Daria Andreea Căciulan, Petra Maria Tolomey, Constantin Sebastian Motzca, Mircea Răzvan Nicolae Turea; antrenori - Ioan Apostol, Corina Mariana Drăgan;



Sărituri cu schiurile - 4 sportivi (2 fete şi 2 băieţi): Maria Daria Chindriş, Robert Ştefan Săndulescu, Florin Feroiu, Delia Anamaria Folea; antrenori - Lorincz Balint, Gheorghe Băilă;



Schi alpin - 2 sportivi (1 fată şi 1 băiat): Diana Andreea Renţea, Andrei Tudor Stănescu; antrenori - Andrei Burchiu, Bogdan Nicolae Barbu;



Schi alpinism - 4 sportivi (2 fete şi 2 băieţi): George Petruţ Cotinghiu, Constantin Surdu, Anca Alexandra Olaru, Larisa Daniela Coşofreţ; antrenor - George Lucian Clinciu;



Schi fond - 4 sportivi (2 fete şi 2 băieţi): Liviu Darius Hanganuţ, Liviu Constantin Păvălean, Dorina Georgiana Puşcariu, Adelina Rîmbeu; antrenori - Andrei Potîngă, Costel Terciu;



Snowboarding - 1 sportiv: Silviu Popa; antrenor - Florin Ştefan Staicu.

