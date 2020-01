Elisabeta Lipă vrea patru medalii olimpice la canotaj pentru sportivii români

antena3

Preşedintele Federaţiei Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, a declarat că îşi doreşte patru medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo din acest an şi speră ca echipajele româneşti să facă faţă condiţiilor din Japonia.



"Eu cred în valoarea sportivilor români, e drept că nu sunt foarte mulţi. Însă sunt câteva discipline care au demonstrat prin prezenţa pe podiumul mondial. E foarte clar, poate doar sănătatea să nu le permită acelor sportivi să intre în lupta pentru medalii la Tokyo. Dar dacă vor avea o pregătire adecvată, vor reuşi. Nu cred că vor lua medalii acolo doar canotajul şi tenisul, pentru că medaliile nu sunt puse deoparte pentru nimeni, asta vă spun cu certitudine. Bătălia va fi foarte grea şi sper să urce cât mai mulţi pe podiumul olimpic. Eu aş dori la canotaj vreo patru medalii la Tokyo. Eu mă uit în grădina mea şi pot spune că avem... rezultatele sportivilor, pregătirea lor şi timpii pe care ei îi scot ne spun că vor fi pe podium la Tokyo. Dar acolo nu se vor lupta numai cu adversarii, ci şi cu condiţiile de la Tokyo. Sper ca ei să facă faţă, iar noi încercăm să le punem la dispoziţie cam tot ce au nevoie", a spus preşedinta.



Lipă a explicat că problema achiziţionării celor 9 bărci necesare participării sportivilor români la Jocurile Olimpice de la Tokyo a fost rezolvată la finalul anului precedent. "Nu mai aştept o nouă garnitură de bărci. Pentru că până la sfârşitul anului trecut am reuşit cu ajutorul domnului ministru Ionuţ Stroe să luăm această garnitură de bărci care era vitală pentru noi. Deci lucrurile s-au rezolvat din punctul ăsta de vedere. Acum avem alte nevoi pe care i le voi spune domnului ministru", a menţionat ea.



"E normal să aştept un buget care să ajungă federaţiei pentru activitatea sportivă şi restul cheltuielilor, pentru că altfel e foarte greu să funcţionăm. Sper ca până la urmă să se decidă încotro o luăm, pentru că noi suntem ca un copil care are părinţii despărţiţi. Alergăm când la tata, când la mama. Aşa sunt federaţiile la ora actuală, aleargă de la Comitetul Olimpic şi Sportiv Român la MTS şi invers. Pentru că altfel nu putem să ne desfăşurăm activitatea. Totuşi ne pregătim pentru Jocurile Olimpice, o competiţie extrem de grea, iar performanţa în afară de sacrificii cere şi susţinere pe măsură. De aceea, sper ca pentru cealaltă ediţie a Jocurilor Olimpice să intrăm şi noi într-o normalitate şi să ne putem vedea de pregătire", a mai afirmat Lipă.



În urma rezultatelor obţinute la Campionatele Mondiale de canotaj de la Linz de anul trecut, România a reuşit să califice şapte echipaje la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020: dublu feminin vâsle categorie uşoară, dublu rame masculin, dublu rame feminin, dublu vâsle feminin, dublu vâsle masculin, patru rame feminin, patru rame masculin. Federaţia Română de Canotaj îşi propune şi calificarea bărcilor de 8+1 masculin şi feminin în competiţiile programate în luna mai a acestui an.



Preşedinta Federaţiei Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, a participat, luni, la sediul MTS, la întâlnirea pe care ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, a avut-o cu o parte din reprezentaţii federaţiilor sportive naţionale ale căror cereri de finanţare pentru anul 2020 sunt eligibile.

AGERPRES