Finala feminină la US Open 2018. O bătălie între generații

Jucătoarea americană de tenis Serena Williams, fost lider mondial, şi japoneza Naomi Osaka vor juca finala turneului US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, după victoriile clare obţinute, joi, în semifinale, la New York.



Serena Williams, aflată în căutarea celui de-al 24-lea său titlu de Şlem, care i-ar permite să egaleze recordul deţinut de australianca Margaret Court, a dispus de letona Anastasija Sevastova (18 WTA), cu 6-3, 6-0, după doar 66 de minute.



La un an după ce a născut-o pe fiica sa Olympia şi la şase luni de la revenirea sa pe teren, cea mai mică dintre surorile Williams (36 ani) va juca sâmbătă a 31-a finală de Mare Şlem a carierei şi a noua la Flushing Meadows. Americanca va împlini 37 de ani pe 26 septembrie şi va deveni astfel a treia cea mai vârstnică finalistă la un turneu major, după Martina Navratilova şi sora sa Venus Williams, care au jucat finale după ce împliniseră 37 ani.



Serena poate stabili un nou record la New York, cel al numărului de titluri cucerite la Flushing Meadows în era open, acum fiind la egalitate cu compatrioata sa Chris Evert, cu şase fiecare (Williams s-a impus în 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 şi 2014).



Serena, 26 WTA şi cap de serie numărul 17, a disputat doar al şaptelea său turneu de la revenirea în circuit în urma sarcinii, la începutul lui martie. De atunci, ea a jucat o finală la Wimbledon (pierdută în faţa germancei Angelique Kerber), dar a suferit şi cea mai drastică înfrângere a carierei, 1-6, 0-6 contra britanicei Johanna Konta, în august, la San Jose.



În cealaltă semifinală, japoneza Naomi Osaka (20 ani, 19 WTA) a învins-o pe finalista de anul trecut, americanca Madison Keys (14 WTA), 6-2, 6-4, într-o oră şi 25 de minute şi s-a calificat în premieră într-o finală de Mare Şlem.



Osaka este prima jucătoare japoneză care atinge finala unui turneu major, după ce până acum cel mai bun rezultat pentru ea la un Grand Slam era optimi de finală la Australian Open, anul acesta.



Într-un meci desfăşurat cu acoperişul tras, pe terenul Arthur Ashe, Osaka a făcut diferenţa la mingile de break, ea reuşind să le salveze pe toate cele 13 create de Keys şi să fructifice trei din cele patru de care a beneficiat.



Osaka se afla în jurul locului 70 la începutul anului, dar a explodat în primăvară, câştigând primul său titlu, la Indian Wells, iar apoi a învins-o pe Serena (6-3, 6-2) în primul tur la Miami.



Născută dintr-o mamă japoneză şi un tată originar din Haiti, jucătoarea niponă trăieşte în Statele Unite de la vârsta de trei ani, având reşedinţa în Florida. AGERPRES