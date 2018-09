Franta-Spania: o intalnire incendiara din semifinalele Cupei Davis

Cupa Davis, competitia care reuneste cele mai importante forte ale tenisului masculin mondial, a ajuns in etapa semifinalelor celei de-a 107-a editii ale celei mai prestigioase intreceri la nivel de echipe nationale.

Etapa semifinalelor propune iubitorilor tenisului un duel electrizant intre doua mari forte ale tenisului european, intalnire la care vor lua parte o serie de jucatori de top, care vor cauta sa aiba parte evolutii incantatoare in fata publicului spectator francez.

Programata sa aiba loc pe zgura arenei Villeneuve d’Ascq din Lille, in perioada 14-16 septembrie, incrancenarea promite sa furnizeze publicului lionez un spectacol de gala, mai ales ca ambele echipe sunt mari specialiste ale “suprafetei rosii”

De 9 ori castigatoare a “Salatierei de argint”, Franta va incerca sa profite la maxim de accidentarea de ultima ora din semifinalele US Open a liderului mondial, Rafael Nadal, pentru a-si apara titlul cucerit la editia precedenta. Pentru a-si maximiza din plin avantajul pe zgura, capitanul nejucator francez, Yannick Noah, va alinia la startul partidei cel mai puternic lot pe care il are la dispozitie in acest moment.

Astfel, Lucas Pouille (locul 17 ATP), si Richard Gasquet (nr. 25 ATP) vor incerca sa suplineasca absentele vedetelor Jo-Wilfried Tsonga si Gael Monfils, accidentati. Cu toate acestea, legendarul Yannick Noah se poate baza pe un lot destul de omogen, care ii confera echipei sale prima sansa in drumul spre finala. Concret, in viziunea bookmarker-ului Sportingbet, un eventual succes al Frantei este creditat cu o cota tentata de 1.55.

De asemenea, Benoit Paire, Nicolas Mahut sau Julien Benneteau sunt jucatori care pot prinde oricand o zi extraordinara si pot furniza o surprinza placuta spectatorilor prezenti pe arena din Lille.

De remarcat este faptul ca, reprezentativa Frantei este o prezenta obisnuita a finalelor de Cupa Davis, echipa incercand sa atinga a treia finala in ultimii 5 ani. Dupa finala pierduta in fata Elvetiei in 2014 si triumful de anul trecut contra Belgiei, francezii se agata de fiecare sansa pentru a cuceri cel de-al 11-lea titlu din palmares!

Numai ca, adversara sa este tot o specialista a zgurei, Spania, de 5 ori castigatoare si de 8 ori finalista a Cupei Davis. Vaduviti de absenta de ultim moment al lui Rafael Nadal, spaniolii se vor putea baza, insa, pe cativa jucatori cu un joc solid pe “suprafata rosie”, precum Pablo Carreno-Busta, Roberto Bautista-Agut, Albert Ramos-Vinolas, Feliciano Lopez, Marcel Granollers, care vor forma team-ul care va infrunta Franta chiar pe terenul acesteia din urma.

Capitanul nejucator, Sergi Brugera nu uita, insa, ca ibericii au un avantaj clar in confruntarile cu nationala “Cocosului galic”, unde spaniolii conduc cu 6-2. Mai mult, Spania si-a adjudecat ultima partida dintre cele doua echipe de pe teren propriu, din 2011.

De remarcat este si faptul ca ibericii pleaca din start cu un evident ascendent moral! Doua din ultimele trei dispute dintre Spania si Franta au fost in semifinalele competitiei, ibericii castigand ambele, inainte de a triumfa in marea finala. Insa, absenta liderului echipei, Rafael Nadal, poate face diferenta intr-o confruntare de vis in care orice punct si orice meci se pot dovedi decisive.

Chiar daca porneste cu sansa a doua la casele de pariuri, Spania este capabila sa surmonteze orice handicap si sa se intorca acasa victorioasa.

In aceste conditii, evolutia ibericilor este de urmarit, fie doar prin prisma cotei atractive oferite de catre Sportingbet in eventualitate unui succes. Mai exact, cota de 2.30 anunta un meci echilibrat, iar o zi de gratie a unuia dintre acesti “titani” ai zgurei poate fi sinomina cu calificarea in ultimul act al competitiei.

De mentionat este si faptul ca Franta este creditata cu prima sansa de a triumfa pentru a 11-a ora in Cupa Davis, avand o cota de 2.75. In acelasi timp, Spania are doar a treia sansa in viziunea agentiei de pariuri sportive din Regat, cota sa de 3.50 insemnand, totodata, o miza uriasa pentru iubitorii tenisului care pariaza pe o victorie finala a sportivilor iberici.