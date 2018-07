Halep atacă Openul american cu gândul la clătite cu ciocolată

Deşi Simona Halep este numărul 1 mondial, ea ocupă doar a treia poziţie în clasamentul WTA care ia în calcul numai turneele disputate pe hard. Liderul WTA este devansat în acest top de Angelique Kerber (30 de ani, 4 WTA) și Caroline Wozniacki (28 de ani, 2 WTA), câștigătoare la Wimbledon, respectiv Australian Open, în 2018.

Diferenţa dintre cele trei jucătoare aflate în fruntea clasamentului este însă una foarte mică. Concret, Kerber are un avans de 38 de puncte față de Halep și de 3 puncte față de Wozniacki. Sistemul de punctaj este unul diferit, fiind luate în calcul performanțele obținute în ultimele 4 sezoane. Simona are de apărat 1.005 puncte în sezonul de hard, în timp ce Caroline Wozniacki trebuie să apere doar 845 de puncte în seria turneelor US Open. Daneza va participa săptămâna aceasta la Turneul de la Washington și poate recupera 280 de puncte în cazul unui triumf.

Săptămâna anterioară sezonului de hard american nu a adus schimbări la vârful clasamentului. Sportivele aflate în vârful clasamentului WTA nu au participat la Moscova, acolo unde s-a impus sârboaica Olga Danilovic (17 ani, 112 WTA), sau la Nanchang, unde câștigătoare a fost localnica Qiang Wang (26 de ani, 78 WTA).

Premiul lui Cahill

Simona a ajuns în SUA, unde a început deja pregătirile alături de antrenorul său, australianul Darren Cahill. Sportiva din România a fost supusă unui test mai puţin obişnuit. "Avem o mică provocare. Simona este de părere că din zece mingi va lovi zona verde din colțul terenului. Noi nu credem că va face asta pentru că toată ziua nu a lovit nicio țintă. Dacă va reuși, va primi un premiu. Care este acela?", a fost mesajul lui Cahill. Simona a răspuns imediat: "Clătite cu Nutella".

Simona a fost extrem de precisă și a lovit ținta. "Când vorbim despre clătite, pot s-o fac", a fost reacția liderului WTA. Halep a ales să participe, înainte de US Open, spre surprinderea tuturor, şi la turneul de la New Haven.

Cum arată programul Simonei Halep în perioada următoare:

6-12 august: Montreal (Premier 5)

13-19 august: Cincinnati (Premier 5)

19-25 august: New Haven (Premier)

27 august - 9 septembrie: US Open (Grand Slam)

"Sunt foarte încântată să mă întorc la New Haven în această vară şi sunt recunoscătoare pentru această oportunitate. Am amintiri frumoase de când am câştigat turneul în 2013 şi îmi place publicul foarte mult" - Simona Halep

39 de săptămâni are Halep ca lider mondial WTA, ajungând astfel pe locul 11 all-time al jucătoarelor care au stat cel mai mult timp pe prima poziție a lumii.