Halep porneşte doar cu şansa a treia la US Open

Halep a început a 42-a săptămână ca lider al clasamentului WTA. Avansul româncei faţă de Caroline Wozniacki, principala urmăritoare, a crescut la 2.086 puncte. Cu doar câteva zile înainte de startul US Open, Simona este principala favorită a turneului, dar casele de pariuri au altă părere.

Conform mai multor site-uri de pariuri, Simona va începe competiţia de la New York cu şansa a treia. Serena Williams este preferata pariorilor, urmată de Angelique Kerber. Până la US Open, Halep nu ia pauză şi participă la turneul de la New Heaven, pe care l-a şi câştigat în 2013 şi la care revine după patru ani de absenţă. Ea are primul tur liber, iar în faza II va întâlni o jucătoare care va veni din calificări. În sferturi, s-ar putea duela cu Ana Bogdan. Pentru ca liderul mondial să joace împotriva compatrioatei, aceasta din urmă trebuie să treacă, în primul tur, de Camila Giorgi (Italia; 40 WTA). În precedentele două întâlniri, ambele de la Shenzen (China), victoriile au fost împărţite: Giorgi a câştigat în 2017, scor 1-6; 7-6 (5); 6-3, în timp ce Bogdan s-a impus în acest an, cu scorul de 6-4; 6-2.

Numărul 1 şi în august

După ce a pierdut finala de la Cincinnati, în faţa lui Kiki Bertens, toată lumea s-a întrebat dacă Halep are probleme de încredere în sine. Ruxandra Dragomir, fostă jucătoare, a explicat situaţia: "Nu se pune problema la Simona de teama de a câştiga, ea a fost obosită. A câştigat turneul precedent, având şi câte două meciuri pe zi, şi e greu să joci două finale la rând, chiar şi două turnee la rând în stilul Simonei, ea alergând foarte mult", a spus fosta jucătoare de tenis.

Simona Halep nu poate pierde locul fruntaş până la startul ultimului turneu de Mare Şlem al anului, care este programat în perioada 27 august – 9 septembrie. Partidele din primul tur se joacă pe parcursul a două zile, 27 și 28 august.

La New Haven a luat startul şi Irina Begu, dar a fost eliminată în runda inaugurală de Daria Gavrilova din Australia, scor 6-2; 6-1.