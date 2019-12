Handbal feminin: Olanda a fost învinsă de Danemarca la Campionatul Mondial din Japonia

Selecţionata Olandei, medaliată cu bronz la ediţia precedentă, a fost învinsă cu scorul de 27-24 (14-9) de Danemarca în Grupa principală I a Campionatului Mondial de handbal feminin din Japonia.

Danezele au făcut o primă repriză foarte bună şi la pauză aveau avantaj de cinci goluri, 14-9. Olanda a început o cursă de urmărire după pauză şi a reuşit să se apropie la un gol, 21-20, dar danezele au rezistat asaltului şi au obţinut victoria cu 27-24.



Anne Mette Hansen a marcat 5 goluri pentru învingătoare, Trine Ostergaard Jensen 4, Stine Jorgensen 3, Mia Rej Bidstrup 3, Laerke Nolsoe Pedersen 3 etc.



De la olandeze s-au evidenţiat Danick Snelder 5, Estavana Polman 5, Angela Malestein 4, Lois Abbingh 4 etc.



Vicecampioana mondială Norvegia a învins la scor Coreea de Sud, cu 36-25, Stine Bredal Oftedal marcând 7 goluri, Kari Skaar Brattset 5, Heidi Loke 5 etc. Eun Hee Ryu (7 goluri) şi Migyeong Lee (6) au fost cele mai bune marcatoare de la asiatice.



În alt meci din prima grupă principală, Serbia a întrecut Germania la limită, cu 29-28 (19-17), graţie unui gol marcat de Kristina Liscevic (SCM Râmnicu Vâlcea), din aruncare de la 7 metri, când mai erau cinci secunde de joc.



Meciul a fost arbitrat de româncele Cristina Năstase şi Simona Stancu.



Dragana Cvijic, pivotul echipei CSM Bucureşti, a fost cea mai bună de la învingătoare, cu 7 goluri marcate. Jelena Lavko a marcat 5 goluri, Sladana Pop-Lazic 4, Zeljka Nikolic (SCM Craiova) 3, Jelena Trifunovic (SCM Râmnicu Vâlcea) 2, Kristina Liscevic 2 etc. De la învinse s-au evidenţiat Amelie Berger 6 goluri, Evgenija Minevskaja 6, Julia Behnke 5 etc.



Norvegia ocupă primul loc, cu 6 puncte, urmată de Germania, 5 puncte, Olanda, 4 puncte, Serbia, 4 puncte, Danemarca, 3 puncte, Coreea de Sud, 2 puncte.



Rezultate înregistrate în Cupa Preşedintelui (locurile 9-24):

Cuba - Kazahstan 33-31

Australia - China 15-33

Argentina - Angola 27-30

Slovenia - RD Congo 29-27

Ungaria - Franţa 21-26

Brazilia - Senegal 22-18

AGERPRES