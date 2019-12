Handbal feminin: Ungaria a învins Senegalul la Campionatul Mondial din Japonia

Selecţionata Ungariei a învins reprezentativa Senegalului cu scorul de 30-20 (17-9) la Yatsushiro, în Grupa C a Campionatului Mondial de handbal feminin din Japonia.

Ungaria a reuşit a doua sa victorie în grupă, după 39-15 cu Kazahstan şi va juca vineri meciul decisiv cu România pentru accederea în grupele principale ale turneului.



Anna Kovacs a marcat 6 goluri, Greta Marton a reuşit 5, Zsuzsanna Tomori 3 etc. Amina Sankhare, cu 6 goluri, a fost cea mai bună marcatoare a echipei africane.



Şi România are două victorii în Grupa C, 29-24 cu Senegalul şi 22-20 cu Kazahstanul, însă Ungaria are golaverajul mai bun şi se poate califica şi cu un rezultat de egalitate.



România, învinsă miercuri de Muntenegru cu 27-26, după ce a condus cu 21-17, are nevoie de victorie în meciul de vineri.



Spania a surclasat Kazahstanul cu 43-16.



În clasament, Spania ocupă primul loc, cu 8 puncte, urmată de Muntenegru, 8 puncte, Ungaria, 4 puncte (+29), România, 4 puncte (-9), Senegal, 0 puncte, Kazahstan, 0 puncte. Primele trei clasate se califică în grupele principale cu punctele obţinute între ele.



Ultimele meciuri din Grupa C vor avea loc vineri: Senegal - Kazahstan (Kumamoto, 08:00), Muntenegru - Spania (Yatsushiro, 08:00) şi România - Ungaria (Yatsushiro, 12:00).

