Handbal masculin: Reacţia jucătorilor, după ce Dinamo a fost eliminată din Liga Campionilor, deși e neînvinsă

Din cauza pandemiei de coronavirus, oficialii Federaţiei Europene de Handbal au decis anularea partidelor din optimile şi sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Astfel, Dinamo a fost eliminată din această ediţie din Liga Campionilor, fără a avea şansa să evolueze măcar împotriva celor de la PSG.

Căpitanul lui Dinamo București, Dan Savenco, spune că decizia oficialilor EHF a fost primită cu dificultate. Dinamovistul speră că echipa sa va reuşi această performanţă şi anul viitor.

„Deja cred că s-au mai calmat spiritele. Când am aflat, a fost destul de greu de digerat. Ne doream foarte mult să jucăm acel meci, dar la urma urmei trebuie să înţelegem că suntem mici şi să sperăm că vom reuşi să jucăm şi la anul”, a spus Dan Savenco.

EHF ar putea compensa pierderea dinamoviştilor prin acordarea unui wildcard.

„Nici să nu primim acel wildcard, cred că am fi pedepsiţi prea dur. Îndeplinim toate criteriile, suntem singura echipă neînvinsă în Champions League. Cred că îl merităm. Până la urma urmei, lucrurile nu sunt aşa cum ne dorim noi”, a mai spus căpitanul dinamoviştilor pentru MEDIAFAX.

Savenco a comentat şi propunerea preşedintelui Federaţiei Române de Handbal, Alexandru Dedu, potrivit căreia orice club masculin din România să poată avea în lot maximum trei jucători străini.

„E discutată şi analizată, dar până la urma urmei aici este vorba de ambiţii. Nu ştiu exact unde se va ajunge, unde se va opri, pentru că, mai ales cu aceste criterii şi cu ce s-a întâmplat ieri cu decizia de la EHF, este cea mai neagră săptămână din ultima perioadă de la Dinamo. Sperăm totuşi să avem posibilitatea să rămânem în acelaşi grup pe care l-am format şi care a adus satisfacţie tuturor. În legătură cu criteriile, eu sper că se vor schimba, dar până la criterii mai este şi problema sfârşitului de sezon. S-a spus că se doreşte începerea pe 31 mai. Din punctul meu de vedere este o greşeală, deoarece vor apărea şi accidentări destul de grele”, a mai spus Dan Savenco.

Şi golgheterul dinamovist Ante Kuduz a oferit o reacţie la eliminarea din Liga Campionilor.

„Este un sentiment amar pentru că am avut şansa să jucăm împotriva uneia dintre cele mai bune echipe din lume şi am aşteptat acest meci aşa cum l-a aşteptat întreaga Românie. Sună amuzant că suntem singura echipă neînvinsă care a fost eliminată din competiţie. Cred că nu este corect. Fie acordau şansa să joace tuturor, fie anulau competiţia de tot. Mai ales că echipele din Final Four nu au mai câştigat această competiţie de mult timp”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Ante Kuduz.

