Ilie Năstase: Simona nu mai are nevoie de antrenor

Ilie Năstase a declarat că Simona Halep nu mai are nevoie de antrenor. În urmă cu câteva zile, Darren Cahill a întrerupt colaborarea cu numărul 1 mondial, conform Agerpres.

"Nici eu nu ştiu ce antrenor să aleagă, Simona ştie cel mai bine. Eu am zis că ea nu are nevoie de antrenor. Eu când jucam aveam o domnişoară în colţul terenului şi mă inspira mai bine... Glumesc. Dar eu cred că atunci când eşti numărul 1 mondial nu prea mai ai nevoie de antrenor. Poate să îţi organizeze antrenamentele şi programul, dar ca tenis Simona Halep ştie ce are de făcut. Eu nu m-aş băga să o antrenez că iar iau amenzi, sar la arbitri, eu mă enervez. Dar ea ştie să joace tenis, nu are nevoie", a explicat Năstase.

Ilie Năstase a participat, miercuri, la un eveniment organizat cu ocazia împlinirii a 5 ani de la inaugurarea Ţiriac Collection, prima galerie privată deschisă publicului în România, care reuneşte modele auto şi moto emblematice, atât clasice, produse începând cu anul 1899, cât şi de ultimă generaţie, aparţinând celor mai importanţi producători din lume.