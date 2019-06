Ion Ţiriac candidează la preşedinţia Federaţiei Române de Tenis

Intact Images

Fostul tenisman Ion Ţiriac şi-a depus candidatura la preşedinţia Federaţiei Române de Tenis, în timp ce actualul şef al FRT, George Cosac, vizează un post de vicepreşedinte la alegerile care vor avea loc în cadrul Adunării Generale din 19 iunie.

Pentru postul de preşedinte s-au depus 6 dosare de candidatură după cum urmează: Ion Ţiriac, Ion Ţupa, Liviu Ursuleanu, Marius Vecerdea, Răzvan Itu, Ioan Cozma.

De asemenea, pentru cele 4 posturi de vicepreşedinte şi-au depus candidatura următoarele persoane: George Cosac, Răzvan Itu, Alina Cercel Tecşor, Adrian Marcu, Ion Ţupa, Marius Vecerdea, Mugur Şteţ, Cătălin Micula, Constantin Stănescu, Marius Vladu, Adrian Socaciu, Silviu Matei, Ovidiu Şola, Marin Stănică, Diane Samungi Buciu, Gheorghe Iordache, Adrian Vidan, Robert Dănilă şi Bogdan Coconoiu.

Cosac a declarat, marţi, pentru AGERPRES, că nu putea candida împotriva lui Ion Ţiriac. "Aşa cum am spus, dacă domnul Ţiriac doreşte să vină la federaţie, eu nu mai candidez la postul de preşedinte. Şi aşa am făcut, eu mi-am depus dosarul pentru postul de vicepreşedinte. Cei care candidează împotriva domnului Ţiriac ori sunt împinşi de la spate de cineva, ori nu realizează situaţia. Oricine are un gram de creier la el îşi dă seama ce înseamnă Ion Ţiriac, şi nu numai la noi, ci în lumea tenisului mondial", a spus el.

Actualul preşedinte al FRT a explicat că la Adunarea Generală de Alegeri din 19 iunie vor avea drept de vot cei 54 de membri asociaţi (n.r. - membrii semnatari ai Actului Constitutiv al Federaţiei Române de Tenis), iar ca să se întrunească cvorumul este nevoie de prezenţa a 36 dintre aceştia.

Marius Daniel Vecerdea, preşedinte al clubului Pamira Sibiu, care şi-a depus la rândul său candidatura la pentru postul de preşedinte, nu este de acord cu această situaţie, deşi la ultimele alegeri, care au avut loc în 2017, a susţinut exact contrariul. "Domnul Vecerdea s-a răzgândit. După doi ani în care ne-a dat în judecată de zeci de ori şi ne-a făcut tot felul de memorii la Ministerul Tineretului şi Sportului susţinând că la ultimele alegeri au votat şi membrii afiliaţi, acum cere exact contrariul. Acum vrea să se voteze ca în urmă cu doi ani şi ne întreabă de ce votează doar cei 54 de membri asociaţi. Eu nu mai înţeleg absolut nimic de la acest om", a afirmat George Cosac.

Acesta a menţionat că pe 19 iunie, imediat după alegeri, va avea loc o altă Adunare Generală în care cei 54 de membri asociaţi vor vota acordarea de drepturi depline şi înscrierea în Actului Constitutiv al Federaţiei Române de Tenis a celorlalţi 317 membri afiliaţi.

Cosac a câştigat al doilea său mandat la conducerea FRT la alegerile din 17 noiembrie 2017, fiind votat de 140 din cei 160 de membri prezenţi. Ministerul Tineretului şi Sportului nu a recunoscut alegerile, susţinând că la Adunarea Generală trebuiau să voteze doar membrii asociaţi. În consecinţă, MTS a refuzat să acorde finanţare Federaţiei Române de Tenis pe anul 2018. Cei 54 de membri asociaţi trebuiau să voteze acordarea de drepturi depline şi înscrierea în actul constitutiv a celorlalţi 317 membri afiliaţi ai Federaţiei Române de Tenis în cadrul Adunării Generale Extraordinare din 12 aprilie, dar nu s-a întrunit cvorumul necesar.

Adunarea Generală de Alegeri, convocată ca urmare a solicitării a 34 de structuri sportive, semnatare ale Actului Constitutiv, este programată în 19 iunie, de la ora 11:00, la Centrul Naţional de Tenis din Capitală. Pe ordinea de zi se află alegerea preşedintelui, a celor patru vicepreşedinţi, a membrilor Comisiei de Cenzori şi a membrilor Comisiei de Apel.

Conform statului, Adunarea Generala este statutar constituită şi are putere de decizie în prezenţa reprezentanţilor a două treimi din numărul total al membrilor cu drept de vot. În cazul în care nu se întruneşte cvorumul, se va convoca o noua Adunare Generală într-un termen de 30 de zile, în care hotărârile se vor lua cu jumătate plus unu din numărul membrilor cu drept de vot. Dacă nici în acest caz nu se pot lua hotărâri din cauza neîntrunirii cvorumului, se va convoca în termen de 30 de zile o nouă Adunare Generală de alegeri unde hotărârile se vor adopta cu numărul de membri afiliaţi care participă şi au drept de vot. Hotărârile Adunării Generale a FRT se iau cu majoritate jumătate plus unu (50%+1) din membrii prezenţi cu drept de vot.

Pentru alegerea preşedintelui este necesara obţinerea majorităţii voturilor exprimate şi validate. Dacă după primul tur de scrutin niciun candidat nu obţine majoritatea, se va organiza al doilea tur de scrutin cu participarea primilor doi candidaţi.

AGERPRES