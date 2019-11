Ion Țiriac spune că Federația Română de Tenis a ajuns batjocura sportului românesc

Preşedintele Federaţiei Române de Tenis, Ion Ţiriac, a afirmat, miercuri, în cadrul Adunării Generale declarate nestatutare din lipsă de cvorum, că forul pe care îl conduce a ajuns batjocura sportului românesc, în ciuda rezultatelor bune pe care le-a avut şi a istoriei tenisului românesc, scrie Agerpres.



"Federaţia Română de Tenis a ajuns batjocura sportului românesc. Această federaţie a aderat la federaţia internaţională de tenis în 1920, fiind una dintre primele şapte federaţii. Avem o istorie care ne obligă şi din punctul ăsta de vedere noul statut trebuie să cuprindă anumite treburi. Ne-am adunat ca să ne dispersăm. Asta e o treabă clasică în politica românească, speram că în sport nu e aşa. Să sperăm că mâine nu va fi aşa. Adunarea Generală se va ţine în orice caz, cu participanţii care vor fi mâine", a afirmat Ţiriac.



Oficialul FRT consideră că tenisul este una dintre puţinele discipline din România care are şansa să câştige o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020.



"Acum trebuie să vedem cum mergem mai departe.Tenisul este astăzi al doilea sport în Europa. Trebuie să punem lucrurile la punct şi nu cu mai puţină mândrie. Ştiţi cine suntem noi în ultimii 50 de ani? Păi avem numărul 1 la băieţi şi numărul 1 la fete. Sunt foarte puţine ţări care au aşa ceva. Spuneţi-mi şi mie cine a avut numărul 1 la fete şi la băieţi în ultimii 30 de ani? Noi am avut toate treburile astea, am avut 3 finale de Cupa Davis. Şi acum e unul dintre puţinele sporturi, din păcate, care are şanse la o medalie la Jocurile Olimpice de anul viitor. Şi mititica asta finanţare, nici asta nu am avut-o pentru că nu suntem legali. Nu ştiu când o să mai fiţi legali", le-a mai spus Ţiriac celor 7 membri afiliaţi care au fost prezenţi la Adunarea Generală.



Fostul candidat la preşedinţia Federaţiei Române de Tenis, dar şi la un post de vicepreşedinte, Marius Vecerdea, tergiversează soluţionarea apelului în procesul deschis de acesta prin care contestă alegerea lui Ion Ţiriac la conducerea instituţiei, arăta conducerea FRT într-un comunicat remis AGERPRES, acesta fiind motivul pentru care federaţia nu poate avea un buget de la Ministerul Tineretului şi Sportului.



Ion Ţiriac a fost ales preşedinte al Federaţiei Române de Tenis la 19 iunie, contracandidatul său, Marius Vecerdea, reprezentant al clubului Pamira din Sibiu, anunţând la finalul Adunării Generale că va contesta alegerile în instanţă.



Adunarea Generală Ordinară a Federaţiei Române de Tenis, care ar fi trebuit să aibă loc miercuri, a fost declarată nestatutară, din lipsă de cvorum, la întâlnire fiind prezenţi doar 7 reprezentanţi ai cluburilor, din minimum de 36 cât ar fi fost nevoie pentru ca şedinţa să poată avea loc.



Conform statutului federaţiei, Adunarea Generală, a fost reprogramată joi, de la ora 12:00, la Centrul Naţional de Tenis, având pe ordinea de zi aceleaşi puncte, şi va avea loc indiferent de numărul reprezentanţilor cluburilor care vor fi prezenţi.