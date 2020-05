Lotul român de canotaj reia pregătirea

Unul dintre sporturile cele mai aducătoare medalii olimpice și mondiale, pentru România, canotajul, reia pregătirea pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, cu speranța că ediția de anul viitor se va desfășura în calendarul stabilit.

„Canotorii români își reiau cantonamentul după 15 mai. După două luni în care s-au antrenat în siguranță, acasă, însă sub stricta supraveghere a antrenorilor, sportivii din lotul român de canotaj își vor relua pregătirea la Complexul Sportiv Național Snagov. Măsurile de relaxare a restricțiilor, anunțate de autorități, vor include și posibilitatea ca sportivii de performanță să reia antrenamentele atât de necesare în procesul de pregătire pentru competițiile viitoare și pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo. Avem în fața noastră trei Campionate Europene la diferite categorii, programate pentru toamna acestui an. Avem, așadar, obiective mari și în acest an, chiar dacă nu mai avem Olimpiada. Din acest motiv este crucială reînceperea cantonamentului. Nu poți să te antrenezi acasă la fel ca atunci când faci parte dintr-o echipă. Ai nevoie de un program strict, de coechipieri lângă tine și un țel pentru care să lupți!”, a transmis Elisabeta Lipă, președinta Federației Române de Canotaj.