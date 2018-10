Marius Copil: A fost ceva extraordinar să joc o finală la Federer acasă, el era idolul meu

Captura TV

Tenismanul Marius Copil a declarat, luni, pe Aeroportul Henri Coandă, că a fost extraordinar să joace finala turneului ATP 500 de la Basel împotriva elveţianului Roger Federer, mai ales că actualul număr 3 mondial a fost idolul copilăriei sale.



"Pot să spun că a fost cea mai bună săptămână a mea. Sper să continui aşa anul viitor şi să ajung acolo unde îmi doresc. E frumos să joci împotriva lui Federer, mai ales într-o finală. Îmi doream de când am început tenisul să joc contra lui. Era idolul meu când eram mic. A fost ceva extraordinar să joc o finală la el acasă. A fost unul dintre visele mele şi s-a îndeplinit. Acum urmează altele. Cu Federer am încercat să îmi fac jocul, să fiu agresiv, să vin des în faţă. Mi-a mers iniţial, am început fiecare set cu un break, dar după aceea, din păcate, nu am reuşit să ţin jocul. În tiebreak am pierdut cu o scurtă care în mod normal nu trebuia să o folosesc. Dar acum ştiu, o să învăţ, o să prind experienţă şi data viitoare voi avea şanse mai mari. La 4-1 în al doilea set am simţit o durere la piciorul stâng, nu ştiu ce am, voi vedea. Am fost foarte aproape, chiar şi la 4-4 am avut ghinion cu acele patru solicitări de challenge, ale mele două puţin afară şi ale lui în teren şi aşa s-a dus meciul, din păcate. Nu cred că am avut probleme foarte, foarte mari încât să fie nevoie să mă reinventez. Dar cred că acum stau mult mai bine psihic, nu mă mai gândesc la trecut sau la viitor. Aveam multă presiune pe mine, dar am învăţat să mă stăpânesc", a spus Copil.



"Ştiam că într-o zi îmi va veni şi mie rândul să câştig nişte meciuri, să fiu mai constant. Am început să lucrez şi pe partea mentală de vreo 2 săptămâni şi asta m-a ajutat foarte mult. M-am simţit altfel în teren, mult mai încrezător în mine. A contat şi Andrei (n.r. - antrenorul său Andrei Pavel), experienţa lui, pentru că şi el a jucat împotriva lui Federer acum mulţi ani. Dar toată echipa m-a ajutat, nu numai el. Am primit peste 1.000 de mesaje de felicitare, o să încerc să îmi fac timp şi să răspund la toate pentru că mi se pare frumos că s-au gândit la mine", a adăugat el.



Marius Copil a fost invitat de Federer să se antreneze împreună în Dubai. "Federer m-a felicitat pentru săptămâna avută, mi-a spus că dacă merg să mă pregătesc în Dubai să ne pregătim împreună pentru că va fi şi el acolo. Şi mi-a spus să continui aşa, că îi place. Mi-a zis că dacă voi continua cu stilul agresiv de a veni la fileu pot să bat mulţi jucători", a menţionat jucătorul român.



Întrebat dacă mâncarea este secretul serviciilor sale puternice din ultimul timp, Copil a răspuns: "Încerc să mănânc fără gluten. Nu ca Djokovic, că aşa pot să spun că mănânc precum Crivoi, că el a început prima oară. Pe mine mă ajută să mănânc fără gluten pentru că eu am o mică problemă. Dar e mai greu să găseşti restaurante să mănânci fără gluten. La Basel am servit cu viteza de 243 de km pe oră, am mai avut şi 245, dar serviciul nu se pune pentru că nu a fost în teren. Aşa că recordul meu acum e 243 km/h".



"Sper ca tenisul românesc masculin să revină. Avem nevoie, pentru că ultimii ani au fost cam negri pentru noi, la simplu vorbesc, pentru că la dublu nu ne putem plânge. Horia Tecău a avut 30 de trofee, ceva uriaş. Sper ca după rezultatele mele să vină şi altcineva din spate pentru că avem nevoie de jucători şi pentru Cupa Davis", a mai afirmat Copil.



În vârstă de 28 de ani, Copil a urcat după disputarea finalei de la Basel pe locul 60 în clasamentul ATP. "Vreau să intru în primii 50 de jucători, apoi în primii 30 şi tot aşa. Am nişte ţeluri mici ca să le pot atinge pe fiecare. De asemenea, mi-aş dori foarte mult să joc alături de Simona Halep la Hopman Cup. E un vis de-al meu să joc acolo, mai ales cu Simona cu care am crescut împreună. Am încercat anul trecut să jucăm împreună la Hopman Cup, dar nu am fost acceptaţi, nu s-a putut. Sper ca din 2020 să putem juca. Simona mi-a scris şi după meciul cu Cilic, şi după cel cu Federer. Mă bucur că se uită la meciurile mele fiind în vacanţă, îi mulţumesc", a precizat tenismanul.



Marius Copil a fost învins în două seturi, 7-6 (7/5), 6-4, de elveţianul Roger Federer, duminică, în finala turneului ATP 500 de la Basel (Elveţia), dotat cu premii totale de 1.984.420 euro.



Venit din calificări, el a reuşit cea mai bună performanţă a carierei la Basel, aceasta fiind a doua sa finală ATP, după ce la începutul anului fost întrecut în ultimul act al turneului ATP 250 de la Sofia, de bosniacul Mirza Basic (7-6, 6-7, 6-4).



Marius Copil a fost recompensat cu 209.715 euro şi 320 de puncte ATP, după ce i-a învins la Basel pe germanul Mischa Zverev, sârbul Dusan Lajovic, ambii în calificări, pe americanul Ryan Harrison, pe croatul Marin Cilic (7 ATP), americanul Taylor Fritz şi pe germanul Alexander Zverev (5 ATP).



Jucătorul român ocupă cel mai bun loc al său în clasamentul mondial al jucătorilor profesionişti (ATP), dat publicităţii luni, 60, după un salt de 33 de poziţii, în urma finalei jucate la Basel. AGERPRES