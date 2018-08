Mihaela Buzărnescu a suferit o accidentare teribilă! Românca a călcat strâmb și a urlat de durere pe teren! A părăsit terenul în căruciorul cu rotile

Mihaela Buzărnescu a suferit o accidentare teribilă! A călcat strâmb și plânge de durere! Elina Svitolina a sărit în ajutor, aducându-i gheață și ținând umbrela împotriva ploii timide care s-a abătut!

Medicii au intervenit urgent și îi oferă îngrijiri medicale. După câteva minute bune de asistență, Mihaela a părăsit terenul cu piciorul drept în ghips, într-un scaun cu rotile, anunță GSP.

Turneul a luat sfârșit pentru româncă.

Meciul a fost întrerupt la scorul Mihaela Buzărnescu - Elina Svitolina 3-6, 7-6(5), 3-4



Mihaela Buzarnescu wailing in pain after appearing to injure her ankle in the third set vs Svitolina. Tough to watch. Hope it's as much shock as anything.