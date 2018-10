Mircea Badea, reacţie FABULOASĂ după finala Marius Copil - Roger Federer: "M-am trezit aplaudându-l non stop pe Copil!”

Tenismenul român Marius Copil a fost învins în două seturi, 7-6 (7/5), 6-4, de elveţianul Roger Federer, duminică, în finala turneului ATP 500 de la Basel (Elveţia), dotat cu premii totale de 1.984.420 euro.

Mircea Badea a transmis un mesaj după meciul dintre Marius Copil și Roger Federer. În ciuda rezultatului, românul a jucat fabulos.

”Exagerat de tare a fost Marius Copil.!!!Cred ca va intra in top 5 dupa ce nivelul sau de joc va fi implicit propulsat de faptul ca a jucat cu Dumnezeul tenisului intr-o finala(?!?!?!?!!) si a facut-o in felul asta fabulos (?!?!?!?) Oaaaauu!!!!! Pur si simplu oaaauuu!!!!!

P.S. Stiu ca am zis ca, in afara de Ronald Gavril, nu ma mai intereseaza deloc sportivii romani, dar Marius Copil a fost entuziasmant. Eu m-am uitat la meci pentru Federer si m-am trezit aplaudandu-l non stop pe Copil!”, a scris Mircea Badea după meci.

Pentru reprezentantul ţării noastre, aceasta a fost a doua finală de simplu în circuitul ATP, după ce la începutul anului a jucat ultimul act al turneului ATP 250 de la Sofia, unde a fost învins în trei seturi de bosniacul Mirza Basic (7-6, 6-7, 6-4).