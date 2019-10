Naomi Osaka, nevoită să se retragă de la Turneul Campioanelor

Jucătoarea japoneză de tenis Naomi Osaka, numărul trei mondial, a fost nevoită să se retragă de la Turneul Campioanelor, care are loc la Shenzhen (China), din cauza unei accidentări la umărul drept, informează WTA.



Osaka, învingătoare în meciul său de debut contra cehoaicei Petra Kvitova (6 WTA), cu 7-6 (1), 4-6, 6-4, duminică, va fi înlocuită în Grupa Roşie a competiţiei de olandeza Kiki Bertens, numărul 10 mondial.



Osaka trebuia să joace marţi contra australiencei Ashleigh Barty, numărul unu mondial.



''Sunt dezamăgită că trebuie să mă retrag din turneu. A fost până acum un eveniment extraordinar la Shenzhen, cel mai mare al WTA din acest an. Nu aşa am vrut să termin acest turneu sau sezonul. Aştept să mă însănătoşesc şi sper să revin la Shenzhen anul viitor'', a afirmat nipona într-un comunicat.



Campioana de la Australian Open termină sezonul cu o serie de 11 victorii consecutive, fiind neînvinsă de la US Open, cu titluri obţinute la Toray Pan Pacific Open şi China Open.



Semifinalistă la Turneul Campioanelor anul trecut, Bertens are acum şansa de a se califica din nou în penultimul act.

AGERPRES