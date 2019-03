O handbalistă de bază de la CSM Bucureşti pleacă de la echipă

Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Portarul Paula Ungureanu se va despărţi la finalul sezonului de echipa de handbal feminin CSM Bucureşti, după o colaborare de trei ani, a anunţat clubul.

Handbalista este decisă să se îndrepte către un nou proiect.

Din 2016, de când a venit la echipa bucureşteană, Paula Ungureanu a cucerit de două ori titlul naţional (2017, 2018), are două Cupe ale României (2017, 2018) şi Supercupa României (2017). De asemenea, palmaresul său s-a îmbogăţit cu două medalii de bronz în cea mai importantă competiţie intercluburi de pe continent, Liga Campionilor (sezoanele 2016-2017 şi 2017-2018).

''Se încheie o etapă frumoasă a carierei mele, de care sunt foarte mândră. Am decis că este momentul să mă îndrept către un alt proiect, însă, cum este şi firesc, CSM Bucureşti va rămâne parte din inima mea. Vreau să le mulţumesc tuturor oamenilor cu care am lucrat aici şi fanilor echipei, pentru că ne-au făcut mereu să simţim că sunt plusul de care orice formaţie are nevoie!'', a declarat Paula Ungureanu.

ANTENA 3